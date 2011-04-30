Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia: Sağlık Bakanı yolsuzluk soruşturmasını durdurdu

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Van'da yürütlen yolsuzluk soruşturmasını valiliğe yazı yazarak durduğunu iddia etti.

CNN Türk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ın "dosya açıklamıyorsunuz, Türkiye'de yolsuzluk yok galiba" sorusu üzerine yolsuzluğun fazla olduğunu, ancak bunları yayınlayacak medyanın olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "eğer yazacaksanız ben size bir bakanın yapılan soruşturmayı durdurun diye yazdığı yazıyı göndereyim. Ama hiç kimse korkudan yayınlayamaz ki" dedi.

Gazetecilerin "buyrun açıklayın" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, o bakanın Sağlık Bakanı Recep Akdağ olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, bakanın Van'da yürütülen bir yolsuzluk soruşturması valiliğe yazı yazarak durdurduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu, "sayın bakan heralde bizi duyuyordur, yarın desin ben böyle bir yazı yazmadım diye ben sevinirim" diye konuştu.