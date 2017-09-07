Kılıçdaroğlu'ndan Şerif Mardin mesajı: Türkiye uluslararası sosyal bilim dünyasındaki en büyük değerini kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyolog ve siyaset bilimci Şerif Mardin’in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, “Aramızdan ayrılışı yalnız bilim, akademik, entelektüel dünya için değil siyaset dünyası ve düşünce hayatımız için de çok büyük bir kayıptır” dedi.

Bilimde önemli olanın büyük tartışmalara yol açacak tezler geliştirmek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Mardin’in siyasi ve toplumsal alanda en çok tartışılan tezleri ürettiğini ifade etti

Mardin’in yazılarının büyük merak uyandırdığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Aklımıza yatsın yatmasın doğru varsaydıklarımızı yeniden gözden geçirmemizi ve bildiklerimize başka açılardan bakmamızı sağlıyordu” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

"Bilim ve düşünce dünyamıza dinamizm kattı"

“Prof. Dr. Şerif Mardin’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aramızdan ayrılışı yalnız bilim, akademik, entelektüel dünya için değil siyaset dünyası ve düşünce hayatımız için de çok büyük bir kayıptır. Bilimde önemli olan büyük tartışmalara yol açan bakış açıları ve tezler geliştirmektir. Prof. Dr. Mardin siyasi ve toplumsal yaşamımıza ilişkin en temel ve günümüzde dahi en çok tartışılan tezleri öne sürmüş bir bilim insanıydı. Yazıları büyük ilgi uyandırıyordu çünkü tarih, sosyoloji ve siyaset bilim konularına ve yöntemleri üzerindeki eşsiz hakimiyeti en derin soruları sormasını ve alışılmışın dışında yeni, yaratıcı, çarpıcı yanıtlarla karşımıza çıkmamızı sağlıyordu. Aklımıza yatsın yatmasın doğru varsaydıklarımızı yeniden gözden geçirmemizi ve bildiklerimize başka açılardan bakmamızı sağlıyordu. Yazılarında ve konuşmalarında insanlarımızın anlam dünyalarının derinliklerini anlamanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Mardin’i Türkiye’de ve dünyada büyük bir değer yapan iyi bildiği çok sayıda dil, ders verdiği önde gelen üniversiteler, ulusal ve uluslararası çalışmalarının sayısı değil bilim ve düşünce hayatımıza tartışma ve dinamizm katan farklı ve orijinal çalışmaları ve görüşleridir.

Türkiye kuşkusuz uluslararası sosyal bilim dünyasındaki en büyük değerini kaybetti. Başımız sağ olsun.” (DHA)