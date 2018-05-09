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Kılıçdaroğlu'ndan “Sayın İnce, gel bakalım buraya” sözüne ilişkin açıklama

"Arkadaşlığımız 2002 öncesine dayanıyor"

09 Mayıs 2018 11:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ismini açıklarken kullandığı, "Sayın İnce, gel bakalım buraya" sözüne ilişkin açıklamada bulundu. Cümlesinin başındaki "Sayın" sözcüğünün atıldığını belirten Kılıçdaroğlu yapılan yorumlara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Eski bir arkadaşlığımız var, samimiyetimiz  var. Bunu Muharrem Bey’in kişiliğine yönelik bir üslup olarak görenler arkadaşlığın ne olduğunu bilmiyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını açıklarken İnce'yi kürsüye çağırma şekliyle eleştirilmiş,  “Muharrem İnce, gel bakalım buraya” dediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, "Kılıçdaroğlu o iki eleştiriye ne yanıt verdi?" başlığıyla (9 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında, Kılıçdaroğlu'nun gelen eleştirilere yanıtına yer verdi.

Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere neden olan ifadesinin gerekçesini şöyle açıkladığını aktardı:

“Muharrem bey ile bizim arkadaşlığımız 2002 öncesine dayanıyor. Daha milletvekili olmadan tanışıyorduk biz. Eski bir arkadaşlığımız var, samimiyetimiz  var. Bunu Muharrem Bey’in kişiliğine yönelik bir üslup olarak görenler arkadaşlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Dostluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Aramıza girmeye çalışıyorlar ve gerçekten önyargıyla hareket ediyorlar.”

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