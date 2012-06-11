Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan istek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde atanamayan öğretmenlerle ilgili düzenlenen toplantıya katılarak bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunu beklenmeyen bir şekilde bitirdi.

CHP lideri, sunucudan, bundan sonra "arz ederim" kelimesini kullanmamasını istedi. "Arz ederim" yerine "davet ederim" kelimelerinin kullanılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sunucu arkadaşımdan özel bir isteğim var; her konuşmanın sonunda 'arz ederim' demeyeceksiniz arkadaşlar. Kürsüye davet edeceksiniz. Her konuşmacının adını söyledikten sonra 'kürsüye davet ediyorum' diyeceksiniz, gelecek konuşacak. 'Arz ederim' demek 12 Eylül'de askerlerden kalan bir şey, onu bırakacağız. Sivil toplumuz biz, demokratik bir toplumuz biz. Saygıda kusur etmeyceğiz ama onu kürsüye davet edceğiz, umuyorum böyle yaparız."