T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan istek

CHP lideri, sunucudan, bundan sonra "arz ederim" kelimesini kullanmamasını istedi

11 Haziran 2012 23:50

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde atanamayan öğretmenlerle ilgili düzenlenen toplantıya katılarak bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunu beklenmeyen bir şekilde bitirdi.
 
CHP lideri, sunucudan, bundan sonra "arz ederim" kelimesini kullanmamasını istedi. "Arz ederim" yerine "davet ederim" kelimelerinin kullanılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
 
 
"Sunucu arkadaşımdan özel bir isteğim var; her konuşmanın sonunda 'arz ederim' demeyeceksiniz arkadaşlar. Kürsüye davet edeceksiniz. Her konuşmacının adını söyledikten sonra 'kürsüye davet ediyorum' diyeceksiniz, gelecek konuşacak. 'Arz ederim' demek 12 Eylül'de askerlerden kalan bir şey, onu bırakacağız. Sivil toplumuz biz, demokratik bir toplumuz biz. Saygıda kusur etmeyceğiz ama onu kürsüye davet edceğiz, umuyorum böyle yaparız." 
 

ETİKETLER

Kılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24