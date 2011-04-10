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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAMPİYON BOKSÖRE KUTLAMA ANKARA (A.A)

10 Nisan 2011 18:18

-KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAMPİYON BOKSÖRE KUTLAMA ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da düzenlenen boks galasında Almanya Uluslararası Boks Şampiyonluğu kemerini kazanan Boksör Gökalp Özekler'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. Kılıçdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hamburg'da düzenlenen Almanya Uluslararası Boks Şampiyonluk Kemeri Galasında, Gökalp Özekler'in İtalya kökenli rakibini teknik nakavtla yenerek, ''Almanya Uluslararası Boks Şampiyonluğu'' kemerini kazandığını büyük bir memnuniyetle öğrendiğini belirtti.  Özekler'i kutlayan ve başarılarının devamını dileyen Kılıçdaroğlu, ''Bu başarının, olanak sağlandığı takdirde gençlerin her alanda kendilerini kanıtlayabileceğini ve başarı üstüne başarı kazanabileceğini gösterdiğini'' ifade etti.

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