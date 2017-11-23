Kılıçdaroğlu'ndan Rıza Sarraf davası yorumu

Özgür ALTUNCU - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Yolsuzluk , hırsızlık, dünyanın hiçbir ülkesinde milli mesele olarak görülemez\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı\'nda taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na toplantı sonunda Başbakan Binali Yıldırım\'ın Rıza Sarraf davasıyla ilgili değerlendirmeleri soruldu. \"Ne olursa olsun o dava görüşülmeden, davanın ayrıntıları ortaya çıkmadan, bugünden yorum yapmak asla doğru değildir\" diyen Kılıçdaroğlu, \"Sayın Binali Yıldırım\'ın da yorum yapması doğru değildir. Orada bir yargılama var. Yani rüşvet veren, yolsuzluk yapan, vergi ödememek için her türlü yola başvuran bir adam yargılanıyor. Dolayısıyla bunu bir Türkiye meselesi haline getirmek, bir milli mesele haline getirmek doğru değil. Yolsuzluk, hırsızlık, dünyanın hiçbir ülkesinde milli mesele olarak görülemez\" diye konuştu.

\"SURİYE KONUSUNDA BİZİM İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİLER\"

Suriye konusunda Soçi\'de yapılan liderler zirvesiyle yıllar önce önerdikleri noktaya gelindiğini belirten Kılıçdaroğlu, \"Biz Suriye\'deki sorunların çözülmesini biz öteden beri istiyoruz. Biz 2013 yılında Türkiye\'de uluslararası bir Suriye konferansı düzenlenmesini istedik. \'Rusya\'yı çağırın\', \'Amerika\'yı çağırın\', \'AB\'yi çağırın\', \'Arap Ligini çağırın ve Suriye\'nin taraflarını çağırın, Türkiye bu soruna çözüm bulsun\' dedik. Ama ellerinin tersiyle ittiler. Şimdi bizim istediğimiz noktaya geldiler. Suriye\'nin sorununu çözmek istiyorlar. Çözülürse son derece mutlu oluruz. Suriye\'nin bütünlüğünden, Irak\'ın bütünlüğünden yanayız. Türkiye\'nin bütün komşularıyla barış içerisinde yaşamasını isteriz. Ve bunun için üzerimize ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazırız\" ifadesini kullandı.

\"GERÇEK İHRACATÇILAR BURADA\"

Ambarlı Limanı\'ndaki buluşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: \"İhracatımız açısından çok önemli bir bölgeyi gezdik. Çalışanlar üretenler burada. Hem sorunları dinledik, hem yaptıkları çalışmaları dinleme fırsatımız oldu. Gerçek ihracatçılar burada. Gerçek vergi ödeyenler de burada. Türkiye\'nin kalkınmasına büyük ölçüde katkı verenler de burada. Dış ticaret açığımızın azalmasını sağlayanlar da burada, gerçekleştirenler de burada.\"

\"SARRAF DÜŞÜNCESİ BURADA YOK\"

\"Yani Rıza Sarraf\'ın \'Dış ticaret açığının yüzde 15\'ini biz karşıladık gibi düşünceler burada yok. Burada emek var. Üretim var. Vergi var. Çalışma var. İstihdam var, her şey var. Dolayısıyla burada faaliyet gösteren, ter döken iş dünyasının ve işçilerin tamamını yürekten kutluyorum. Gerçekten de gurur duyuyorum.\"

\"BURADA PARALARINI VERGİ CENNETİNE GÖTÜRENLER YOK\"

\"Bir başka önemli nokta, burada vergi ödeyenler var. Gerçek anlamda vergi ödeyenler var. Çalışıp vergi ödeyenler var. Yani paralarını vergi cennetlerine gösterenler yok. Türkiye Cumhuriyeti\'ni yönetenlerin buranın gerçeklerinden ders çıkarması gerekiyor.\"

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