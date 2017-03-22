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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan "Referandumdan hayır çıkarsa erken seçim olur mu?" soruna yanıt

"Bir sabah kalkacağız Türkiye'de tüm yönetim değişmiş, bu yetki verilir mi?"

22 Mart 2017 16:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmalarına Konya'nın Seydişehir ilçesinde devam etti. Kılıçdaroğlu, referandumdan 'hayır' çıkması durumunda erken seçim kararının TBMM tarafından alınacağını ve alınan karara saygı gösterileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "'Hayır' çıkarsa ne olur. Sayın cumhurbaşkanı zaten yerinde, 2019'a kadar görev yapacak. Sayın Binali Yıldırım, başbakan zaten. Görevini yapacak. TBMM yeniden seçime gider mi? Ona kadarı Meclis verecek" diye konuştu.

Seydişehir'de bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 'başkanlık anayasası'yla bir kişiye olağanüstü yetkiler verilmek istendiğini savundu. Referandumun partilerle bir ilgisi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu değişiklik memleketin hangi sorununu çözüyor? Taşeron işçi sorununu çözüyor mu, emeklinin sorununu çözüyor mu?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bu değişiklikle bir kişiye olağanüstü yetkiler veriliyor. Bunun siyasi partilerle ilgisi yok. Bütün kardeşlerimin, arkadaşlarımın düşünerek sandığa gitmesi lazım. Şunu da düşünün; bu değişiklik memleketin hangi sorununu çözüyor? Taşeron işçi sorununu çözüyor mu, emeklinin sorununu çözüyor mu?

- Bir sabah kalkacağız Türkiye'de tüm yönetim değişmiş, bu yetki verilir mi?

- Sandığa giderken bunları düşünün. Yoksa buraya bir parti propagandası yapmaya gelmedim. Bu bir parti meselesi değil, memleket meselesidir. Bu benim sorunum değil, bu ülkenin ülkücüsü onun da sorunu, AK Partilisi onun da sorunu, MHP'lisi onun da sorunu. Hepimizin ortak sorunu.

- Devlet bir kişiye emanet edilemez. 80 milyon bir kişiye teslim edilemez. Bunun vebali vardır. "Ben 'evet' oyunu kullandım, Türkiye'yi bir kişiye teslim ettim" demenin vebali çok ağırdır.

- 'Hayır' çıkarsa ne olur. Sayın cumhurbaşkanı zaten yerinde, 2019'a kadar görev yapacak. Sayın Binali Yıldırım, başbakan zaten. Görevini yapacak. TBMM yeniden seçime gider mi? Ona kadarı Meclis verecek. Yeniden erken seçim olur kararı çıkarsa olur. Çünkü kararı milli irade aldı. Kimse itiraz etmez. Bizler de yerimizde duruyoruz zaten.

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