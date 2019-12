-KILIÇDAROĞLU'NDAN REFERANDUM YANITI HAVRAN (A.A) - 18.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlikle ilgili ''Referanduma gideriz'' sözlerini değerlendirirken ''Kendi çocuğu askere gittiği zaman referanduma mı gittik?'' dedi. Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Havran ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından bir kahvehanede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili 'referanduma gideriz' açıklamasında bulundu. Siz neler diyeceksiniz?'' sorusunu Kılıçdaroğlu, ''Kendi çocuğu askere gittiği zaman referanduma mı gittik? Millet, askerlik için sıra bekliyor. Binlerce kişi yığılmış. Bir an önce gelsinler. Meclis çalışıyor. Ellerini, kollarını kaldırsınlar, bu iş bitsin kısa dönemde. Parası olan para verecek, onunla öğrenci yurdu yapılacak. Parası olmayan fakir fukara da aynı süre içinde yine 21 gün askerliğini yapacak, bu işi bitirecek'' diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in ''Uç Kemal, uç'' sözlerinin hatırlatılması üzerine de ''Ona mizah dergileri cevap verir'' dedi. -HABERAL'IN ADAYLIĞI- ''İkinci 'Ergenekon' davasının tutuklu sanıklarından eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın partiye üyeliği ve aday adaylığının söz konusu olduğu haberleri var. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Daha adaylık süreçleri, adaylık başvuruları başlamadı'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylıklarıyla ilgili ''eğilim yoklaması ve ön seçim'' konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: ''Olabildiğince halkın sempati duyduğu, halkın seçilmesini istediği kişilerin CHP listesinde olmasına özen göstereceğiz. O nedenle hem ön seçim hem eğilim yoklaması hem kamuoyu yoklaması gibi yöntemlere başvuracağız. Bu konuda Parti Meclisimiz bugün bir karar aldı. O karar gereği de ön seçimler de yapacağız. Halkın partisi CHP'dir. CHP'nin çatısı herkese açıktır. Sağdan, soldan kim olursa olsun bu ülkede sorunu olan her yurttaş şunu düşünmelidir, 'benim sorunumu çözecek adres neresi?' Adres CHP'dir. Askerlik sorunu olan bilmeli ki CHP çözecek, işsizlik sorunu olan diyecek ki 'CHP çözecek', çiftçi, esnafın, kimin derdi varsa çözüm yeri CHP'dir. CHP çatısı altına her yurttaşımı bekliyorum, gelsinler. Kucağımız çok büyük, Türkiye kadar, herkesi kucaklamaya hazırız.'' Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın nükleer santral yapımıyla ilgili açıklamasının sorulması üzerine de ''Sayın Başbakan'ın nükleer santralle ilgili bilgisi tüpgazla sınırlı arkadaşlar'' dedi.