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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

"Halkımızın ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum"

04 Temmuz 2016 19:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı öncesinde yayımladığı mesajda "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temellerine yerleştirdiği laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti harcı ile köklü parlamenter geleneğimiz, İslam dünyasının ve geniş bir müslüman nüfusu barındıran diğer ülkelerin umududur" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sabır, ibadet, mağfiret, rahmet ve bereket ayı olarak kabul edilen ramazan ayınının geride kaldığını belirtti. 

Zor durumda olanlara karşı duydukları şefkat, yaşanılan sıkıntılara karşı gösterdikleri direnç, bir başkasının hakkını yemek için duydukları endişe ve iftar sofralarının bereketine duydukları inancın ramazan ayıyla daha da pekiştiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: 

"Ancak ramazan ayı, İslam dünyasının barışa, kardeşliğe ve huzura duyduğu özlemi gidermeye yetmedi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşadığımız saldırılar, önceki gün Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamalar, Bangladeş’in başkenti Dakka’daki ölümler; barbarlar sürüsünün kutsal değerlerimizi istismar ederek yarattığı vahşete karşı birlik olmamızı zorunlu kılıyor. İslam coğrafyasının üstüne çöken bu barut kokusunu dağıtmanın yollarını en kısa sürede bulmak zorundayız. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan kurtulmasında geçmişte olduğu gibi bugün de tek yol göstericidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temellerine yerleştirdiği laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti harcı ile köklü parlamenter geleneğimiz, İslam dünyasının ve geniş bir Müslüman nüfusu barındıran diğer ülkelerin umududur."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, düşünen, aklını kullanan, kendini bilen ve kendini bulmanın yollarını arayan, tüm insanlığı sahiplenen, yaşananları sorgulayan, birbirini kucaklayan, kindar olmayan, kul hakkı yemeyen, çalmayan, ayrım yapmayan, ötekileştirmeyen, yoksulları onurlarını kırmaksızın, yoksulluklarını da yenmelerini amaç edinerek kucaklayan, en yakınından en uzağındakilere dek birlikte barış içinde yaşamayı hedefleyen, hukukun üstünlüğüne inanan vatandaşlarıyla bölgemizi kuşatacak daha güzel bir geleceğe, bayram coşkusuyla yürüyeceğini" belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: 

"Bu inanç ve umutla, Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için terör örgütüne karşı verdikleri mücadelede şehit düşen güvenlik görevlilerimizi rahmetle anıyorum. Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah'tan sabır diliyor, bedenlerini bizler için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum." 

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