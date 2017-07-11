Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına 15 Temmuz ve Erdoğan talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 günlük Adalet Yürüyüşü'nün ardından İl Başkanları toplantısına başkanlık etti. Kılıçdaroğlu, tüm il başkanlarına 15 Temmuz Erdoğan konusunda talimat vererek "Halkın 15 temmuz etkinliklerine katılın, Erdoğan üzerinden polemiğe girmeyin" ifadelerini kullandı.

İşte HaberTürk'ten gazetesinden Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun il başkanları toplantısında yaptığı o açıklama:

"10 maddelik manifestoyu heryerde anlatın"

"İllerinize döndüğünüzde başınız dik, gururlu, Türkiye’nin en büyük demokrasi yürüyüşünün kahramanları olarak döneceksiniz. Mitingde açıkladığımız 10 maddelik manifestoyu muhtarlıklara, kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına bizzat elden dağıtın ve her yerde anlatın."

"Adalet ve demokrasi mücadelesi süreci yeni başlamıştır"

"Benim defterimde asla ve asla yorulmak yoktur. İl başkanları da “Yoruldum” demeyecek. Adalet ve demokrasi mücadelesi süreci yeni başlamıştır. Artık CHP eski CHP değildir. Bunun farkında olarak mücadeleye devam edeceğiz."

"Erdoğan üzerinden polemiğe girmeyin"

"Ucuz polemiklerden kaçınacağız. Kesinlikle hiçbir il başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden polemiklere girmeyecek."

"Sağduyulu tutumu sürdüreceğiz"

"Maltepe’de muhteşem bir miting yaptık. Toplumda her siyasi görüşten, her partiden katılım oldu. Bunda yürüyüş boyunca kullanılan sağduyulu tutum ve dilin etkisi var. Bu dili ve tutumu sürdüreceğiz."

"Miting hedefine ulaşmıştır"

"Bu ülkeye adaleti ve demokrasiyi getirecek tek parti CHP’dir. Maltepe mitingi bu umudu topluma aşıladı. Miting alanına insanlar sığmadı. Miting hedefine ulaşmıştır. Bunu gölgeleyecek davranışlardan kaçının. Onurlu mücadelemizi gölgeleyecek hiçbir eylem ve harekette bulunmayın. Parti içinde kısır tartışmalardan uzak durun."

15 Temmuz talimatı

Halkın 15 Temmuz’u ile FETÖ terör örgütünün darbe girişimi püskürtülmüştür. 15 Temmuz’la ilgili resmi etkinliklere katılın. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerini ziyaret edin.