-KILIÇDAROĞLU'NDAN PARTİ ÖRGÜTÜNE MESAJ ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il, ilçe ve belde başkanlarıyla partililere yönelik bir mesaj yayınlayarak, CHP tüzüğünün gereğini yerine getirdiklerini, görev dağılımı yaptıklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, örgütüne gönderdiği mesajda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının uyarısını dikkate alarak, hukuka saygı gösterdiklerini, tüzüğün genel başkana verdiği yetki ve sorumluluğun gereğini yerine getirdiğini ifade etti. Mesajında bugün yaşanan gelişmeleri özetleyen ve yeni MYK'da yer alan isimlerle görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Koltuklar insanlara sürekli otursunlar diye verilmez. O koltuklar halka hizmet için verilir. Oralar ne benim babamın malıdır, ne de birilerinin. Biz o koltuklara halka hizmet etmek için oturduk ve o koltukların hakkını vereceğiz. Bana verilen bir yetki, görev var. Görevi veren kurultaydır. Bana deniyor ki, 'sen tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde görevini kullanacaksın, görevini yapacaksın.' Tüzük meydanda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yazısı meydanda, verilen süre meydanda. Tespitimizi yaptık, saptamalarımızı yaptık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına konuyu ilettik. Geldiğimiz bu noktada halkımıza şu vaatte bulunuyoruz: Cumhuriyet Halk Partisinin yeni yönetimi tek ses, tek yürek olacaktır. Başarısız olduğumuz zaman hiç endişe etmeyin, koltuklarımıza saplanıp kalmayacağız. Başarısız olduğumuz zaman gideceğiz. Yerimize yeni arkadaşlarımızı getireceğiz, yeni arkadaşların da hizmetinde olacağız. O koltuklar bize sürekli oturalım diye verilmedi.'' -''HİÇ KİMSE PARTİNİN İÇİNDE KORKU KANALLARI, KORKU KORİDORLARI YARATMAMALI''- Kılıçdaroğlu, mesajında halka güvendiklerini, inandıklarını ve hizmet etmek istediklerini vurgulayarak, ''Hiçkimse bir partinin içinde korku kanalları, korku koridorları yaratmamalı. Buna izin vermeyeceğiz. Herkes özgürce düşüncesini söyleyecek'' ifadesine yer verdi. Türkiye'ye ve CHP'ye demokrasi getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Tüzük kurultayını da söz verdim. Yeni bir tüzük için söz verdim. Türkiye'ye demokrasiyi getiren Cumhuriyet Halk Partisi, partiye demokrasiyi getirecektir. Var olan tüzükteki bütün eksiklikleri gidereceğiz. Öyle blok liste değil, çarşaf liste getireceğiz. Öyle başkanlık divanının önünde Genel Başkan değişsin diye insanlar gelip imza atsınlar. Bunu da kaldıracağız. Yok böyle bir şey. İnsanın hakkına, düşüncesine, özgürlüğüne, özgürce düşüncesini dile getirmesine, özgürce yazmasına hep olanak vereceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak herkesten, hepinizden, her partilinin ve yurtseverin CHP'deki korku duvarlarından sonra Türkiye'deki korku imparatorluğunu yıkmak için el ele vermesini, omuz omuza çalışmasını istiyorum. Çünkü size güveniyorum. Tek güvencemin örgütüm olduğunu biliyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.''