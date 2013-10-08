Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Ben olsam CHP’ye oy vermem!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Kurultayı’nda, “Bir dükkana gidip merhaba dememiş CHP’liler. Tepeden bakmaya alışmışız. Böyle kimseye ben olsam oy vermem” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin kaleleri olan, CHP’nin zayıf olduğu yerleri, partisinin kadın kollarına hedef olarak gösterirken, partisiyle ilgili çarpıcı ifadelerle özeleştiri yaptı. Programında yer almamasına karşın partisinin Kadınlar Kurutlayı’na giden Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen toplantıda özetle şunları söyledi:

“Her CHP’li çağdaş uygarlık yolunda bir militan gibi davranmak zorundadır. Altını çiziyorum, militan gibi davranmak zorundadır. İçinde bulunduğumuz toplumu değiştirmek, dönüştürmek bizim sayemizde olacak. Toplumu çağdaş uygarlığa hazırlamak bizim sayemizde olacak. CHP’lilerin hiç gitmediği, sıfır oy çıkan köye gittim, 2 oy çıktı. Sonra 8 kişi CHP’ye üye oldu. Gidip elini sıkmamışız. ‘Merhaba’ bile dememişiz. ‘Kusura bakmayın, gelmekte gecikmişiz’ dedik. Bizim insanımız aslında her türlü kabule hazır. Fakat biz tepeden bakmaya alışmışız.



‘Küçük dağları yarattım’



“Siyasete yeni girmiştim, Ankara’nın bir ilçesine gittik. Küçük bir ilçe. Parti otobüsü geçti, biraz uzakta indik kasabanın dışında yürüyerek toplantının yapılacağı yere gidiyoruz. Parti büyüklerimiz en önde, elleri cebinde, küçük dağları ben yarattım diye gidiyorlar. Ben biraz arkada durdum, esnafa merhaba desek diye. Sonra bir dükkanda “merhaba nasılsınız” diye el sıktım. “Siz kimsiniz” dedi. “CHP’liyiz”. “E niye bize bir merhaba demiyorsunuz” dedi. Yani böyle gidiyorsunuz. Şimdi böyle kimseye ben olsam oy vermem. Orada panel düzenlemek yerine köyün kahvesine gitsek veya kasabanın kahvesine gitsek çay, kahve içsek, “nasılsınız” desek...



‘5 militanımız olsa...’



Pursaklar’da 5 kadın militanımız olsa, Pursaklar sorunu kalmaz. 15 kadın militanımız olsa, her mahalleden bir tane, emin olun Sincan’ı hallaç pamuğu gibi atarlar. Çankaya’ya giderken giydiğiniz kıyafetle gecekonduya giderken giydiğiniz kıyafet aynı olmamalı. Halktan birisi olduğunuzu göstermek zorundasınız.