-KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖSYM BAŞKANINA SALVO BALIKESİR (A.A) - 28.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''YGS'de şifre'' iddialarına ilişkin ÖSYM Başkanı'nı eleştirerek, ''Ar damarı çatlamış bir adam istifa eder mi? Hala oturuyorsun o koltukta, 1 milyon 700 bin çocuğun günahını taşıyorsun omuzlarında'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Balıkesir İl Başkanlığınca Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde, ''YGS'de şifre'' iddialarına dikkati çekerek, gençlerin ''bizim şifre hakkımız yok mu'' dediklerini söyledi. Bunun gülerek söylendiğini, ancak 1 milyon 700 bin gencin hayalini kırmanın, umutlarıyla oynamanın, hiç kimsenin elinde olmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Çocuklarımızı alıyoruz, yemeyip yediriyoruz, içmeyip içiriyoruz, giymeyip giydiriyoruz. Dershanelere gönderiyoruz, bizden daha iyi yetişsinler, okusunlar, iş güç sahibi olsunlar, kimseye muhtaç olmasınlar diye. Yaptık gönderdik, dedik ki 'gidin sınavlara girin.' Bir baktık sınavlar şifreli. Önce 'yok' dediler. 'Zinhar böyle bir şey yok.' Arkadan, 'ya var ama galiba sehven olmuş' dediler. Onu da geçti 'ya var ama ne yapalım bir sefer oldu.' Bunu söyleyen kişi, 1 milyon 700 bin gencin umutlarıyla oynayan kişi. 1 milyon 700 bin aile demek. Bu ailelerin geleceğiyle, umutlarıyla, çocuklarıyla oynayan kişi, o koltuğunda oturabilir mi? O koltukta oturmalı mı? İstifa etmesi lazım değil mi? Peki istifa eder mi? Siz de biliyorsunuz yanıtını, ben de biliyorum. Niye istifa etmez? Ar damarı çatlamış bir adam istifa eder mi? Hala oturuyorsun o koltukta, 1 milyon 700 bin çocuğun günahını taşıyorsun omuzlarında. Peki bir bürokrat niye istifa etmez? Çünkü arkasında siyasi güç var, çünkü arkasında birileri onu destekliyor, birileri sırtını sıvazlıyor. Eğer onun ar damarı çatlamışsa ona destek verenlerin de ar damarı çatlamış demektir. Onun için diyorum, halkın iktidarında ilk dört ayda siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Bu memlekette artık siyasette de ahlak olmalı. Ahlaksızların, yolsuzluk yapanların, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin hesabını soracağız.'' Kılıçdaroğlu, 1 milyon 700 bin gencin sınav sonuçları açıklandığında söyleyecekleri cümlenin 'hakkımız yendi' olacağını ifade ederek, şunları söyledi: ''Hakkı yenen gençler itiraz ediyorlar, yürüyüş yapıyorlar, kimseye taşkınlık yapmıyorlar; taş atmıyorlar, ellerinde sopa yok, sadece haklarını arıyorlar. Birisi çıkmış 'siz yürüyorsunuz ben de sizin karşınıza 5-10 bin genç çıkarırım' diyor. Yürekliysen çıkar bakalım. Kimi çıkaracaksın sen? Bunların zihniyeti, kardeşi kardeşe düşman etmek zihniyetidir. Bunların zihniyeti, halkı değil, ceplerini düşünme zihniyetidir. Bunların zihniyeti, 1 milyon 700 bin gencimizin, çocuğumuzun umutlarıyla oynama zihniyetidir. Bunu unutmayın. Gittiğiniz her yerde anlatın. Kahvehanede de, kırda da, toplantılarda da, sokakta da, caddede de, alışveriş yaparken de anlatın. Bunların yüzü bu.''