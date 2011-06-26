-KILIÇDAROĞLU'NDAN ORTAK EYLEM ÇARISI ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk sınavımızı Salı günü Parlamentoda vereceğiz. Demokrasinin ve özgürlüğün yanında yüreklice duran herkesi Parlamentoda, ortak düşünceye, ortak eyleme çağırıyoruz" dedi. Ayaş Dut Festivali'ne katılan Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Başkent yapıldıktan sonra eski bir binada TBMM'nin kurulduğunu, o binada bağımsızlığın ve özgürlüğün ateşlendiğini söyledi. O dönemde parlamenter sistemin de kurulduğunu, Meclis'in daha sonra görkemli bir binaya taşındığını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Orada da insanlar, farklı düşüncelerden, farklı görüşlerden, hatta farklı kimliklerden insanlar ortak bir bilinçle ülkenin çıkarları için çaba harcadılar ama hiç kimse şunu düşünmedi, hiç kimsenin aklına şu gelmedi: Bu millet oy verecek milletvekillerini seçecek ama o milletvekilleri hapiste tutulacak ve gelip yemin etmeyecekler. Bunun adına demokrasi denir mi? Milletin iradesi her şeyin üstündedir. Milletin iradesine herkesin saygı duyması lazım. Eğer bu millet kimi milletvekili seçmişse ona saygı duyacağız. Saygı duymanın yolu, insan onuruna saygı duymaktan geçer. Milletin iradesine saygı duymaktan geçer. Ona saygı duyacaksınız ki sizin demokrat olduğunuzu biz anlayalım. Milletin iradesine saygı duyacaksınız ki sizin yurtsever olduğunuzu öğrenelim. Milletin iradesine saygı duyacaksınız ki sizin özgürlükten yana tavır takındığınızı biz öğrenelim. Hayır, 'benim gibi düşünüyorsan özgürsün, benim gibi düşünmezsen özgür değilsin...' Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz herkes özgürce düşünmeli diyoruz.'' -''ERDOĞAN'IN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK''- CHP'nin demokrasi sınavını verdiğini, ülkeye çok partili rejimi getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Milletin iradesi tecelli edecektir. Milletin iradesi tecelli edinceye kadar, milletvekili seçilip mazbata alıp, TBMM'ye Yüksek Seçim Kurulunun bildirdiği isimler, Resmi Gazete'de yayımlanan isimler, TBMM'ye gelip yemin içinceye kadar CHP kararlı, vakur duruşunu sergileyecektir. Ödün vermeyeceğiz. Bir şey istiyoruz biz; demokrasi ve özgürlük. Bunu istiyoruz. Herkes için demokrasi, herkes için özgürlük. 4. büyük adımı atmaya hazırlandığımızı söylemiştim, demokrasi ve özgürlüğü bu ülkeye getirmek için. İlk sınavımızı Salı günü Parlamentoda vereceğiz. Demokrasi ve özgürlük sınavımızı vereceğiz. Demokrasi ve özgürlük sınavımızı verirken, demokrasinin ve özgürlüğün yanında yüreklice duran herkesi Parlamentoda, ortak düşünceye, ortak eyleme çağırıyoruz. Diyoruz ki bu ülkede demokrasi mi istiyorsunuz? Hayhay. Özgürlük mü istiyorsunuz? Hayhay... Ama sadece bizim gibi düşünenler için değil, herkes için demokrasi, herkes için özgürlük istiyoruz.''