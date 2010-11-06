Kılıçdaroğlu'ndan Önder Sav'a mektup

T24

"Kapandık mı, açıldık mı görürdü"



Sav'a teşekkür mektubu

Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen SHP'nin Onursal Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü anma toplantısına katılmak üzere Ankara'dan uçakla İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu önünde kalabalık bir partili topluluğu tarafından sloganlar ve pankartlarla karşılandı.İzdihamın yaşandığı ve zaman zaman da arbedenin çıktığı karşılama sırasında güçlükle parti otobüsüne binen Kılıçdaroğlu, otobüsün üzerine çıkarak partilileri selamladı ve onlara hitap etti.''Bir şeyi unutmuyoruz; günümüz birlik günü, beraber olma günü, iktidara koşma günü, Türkiye'yi kurtarma günü'' diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, önemli bir değişim yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:''Değişim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunda olan bir şeydir. O ruhu yakaladık. Şimdi hep beraber, birlikte, tek yürek, halkla iç içe olacağız. Tarlalarda, fabrikalarda, merdiven altı atölyelerde olacağız. Herkesi kucaklayacağız ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Dün liderlerimizden birisi, efsane liderimiz Bülent Ecevit'i andık. Bugün bir başka liderimiz Erdal İnönü'yü anacağız. Onlar bizim çizgimizi belirlemişlerdi. Onlar halktan yana politika üretiyorlardı. Biz sonuna kadar onların arkasında olacağız. Onların izinden yürüyeceğiz ve Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız.Ardından konvoyla Bahçeşehir Üniversitesi’ne geçen CHP lideri, girişte yaptığı açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi."Onu indireceğim o koltuktan" diye seslenen Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın "CHP kendi içine kapandı" sözüne de yanıt verdi.Kılıçdoaroğlu "Havalimanındaki görüntüyü görseydi içime mi kapandık, dışarıya mı açıldık, görürdü" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin önceki Genel Sekreteri Önder Sav’a teşekkür mektubu gönderdiği bildirildi.CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin yeni yönetimi belirlendikten sonra önceki Genel Sekreter Sav’a bir teşekkür mektubu gönderdiğibelirtildi.Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Ekim 2010 günlü yazısı ve Parti tüzüğünün 39.maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirme yaptım. Genel Sekreter olarak Parti Meclisi Üyesi Süheyl Batum’u görevlendirdim. Partimizin en kıdemli üyelerinden birisi olarak, her kademede yaptığınız hizmetlerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan böyle de CHP iktidarı için birlikte çalışacağımızı umuyorum."