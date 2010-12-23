-KILIÇDAROĞLU'NDAN OBAMA'YA MEKTUP ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Barack Obama'ya, Ermeni tasarısı girişimlerine ilişkin mektup gönderdiği bildirildi. CHP'nin resmi internet sitesinde yayımlanan ve Obama'ya dün gönderildiği belirtilen mektup, ''Sayın Başkan, size bu ilk mektubumun daha geniş olarak Türk-Amerikan ilişkileri ve uluslararası durum hakkında olmasını arzu ederdim. Ancak Temsilciler Meclisi'nde Ermeni iddialarına ilişkin oylamanın hemen gündemde oluşu, benim bu sefer sadece bu konu üzerinde odaklanmamı zorunlu kılmaktadır'' ifadeleri ile başlıyor. Kılıçdaroğlu'nun, mektubunda şu değerlendirmeler yer alıyor: ''Türk ve Ermeni taraflarının ortak tarihlerine ilişkin farklı söylemlerini biliyorsunuz. Benim sizinle paylaşmak istediğim nokta, Türk halkının bu çok duyarlı konudaki birleşmiş hissiyatı ve sesidir. Yurttaşlarımız üçüncü ülke parlamentoları tarafından tek taraflı kararlar alınmasına karşıdır. Parlamentolar, tarih hakkında hüküm veremezler, tarihi yeniden yazamazlar. Çözüm; Türkiye ile Ermenistan arasında diyalogda yatmaktadır. 252 sayılı TM Kararının kabul edilmesi, Türk-Amerikan ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerine kalıcı zarar verecektir. Böyle bir sonucu önlememiz gerekmektedir. Sizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiye değer verdiğinizi biliyorum. Eğer, Türk halkının iyi niyetini sürdürmesini istiyorsanız, Sayın Başkan, hareket etme zamanı şimdidir. Türkiye ve ABD'nin dünya barışı, istikrarı, güvenliği ve refahı için birlikte yapacakları çok iş vardır. Dolayısıyla, bu kilit ilişkiye zarar verilmesini önlemek amacıyla uygun göreceğiniz adımları acilen atmanızı istiyorum.''