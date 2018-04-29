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BBC Türkçe

Kılıçdaroğlu'ndan NATO'ya tepki: Sıradan bir özürle geçiştirilemez

NATO'nun Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'ndeki tatbikatta Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarının 'karşıt kuvvet liderleri' arasında gösterilmesine hükümet ve muhalefetten tepkiler sürüyor. Kılıçdaroğlu, "Bu sıradan bir özürle geçiştirilemez" derken Bozdağ "Bu

29 Nisan 2018 20:30

NATO'nun Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde yapılan 'Trident Javelin' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının 'karşıt kuvvet liderleri' arasında gösterilmesine tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg özür dilemesini değerlendirirken, "Sıradan bir özür dileriz ile geçiştirilecek bir konu değil" tepkisini gösterdi.

"Biz güçlü, itibarı olan bir devletiz. Biz, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir devletiz" diyen CHP lideri, "Türkiye'ye yönelik eleştiriler olabilir, buna itirazımız yok ama hiç kimse Türkiye'nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise, "Bu büyük bir skandal, rezalet, alçaklıktır" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin ittifakın 'kurucu ve saygın ülkelerinden biri' olduğunu belirten Bozdağ, "NATO üyesi bir ülkenin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bugünkü yani son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO tatbikatında düşman olarak resimlerinin seçilip hedefe konulması açık bir ifade ile büyük bir alçaklıktır. Bu alçaklığı yapanları şiddet ve nefret ile kınıyoruz. Bu olay göstermiştir ki, Türk milletinin Türkiye devletinin sevdalısı olan Türkiye'nin her alanda gelişmesi için gecesini gündüzünü birbirine katan liderleri sevmiyorlar" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Norveç'teki bir tatbikatta Atatürk'ün ve kendisinin resminin hedefe konduğunu söylemesi sonrası Türkiye'den özür dilemişti.

NATO Genel Sekreteri açıklamasında, "Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum. Olaylar, tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklanıyor ve NATO'nun görüşlerini yansıtmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Jens Stoltenberg, "NATO çalışanı değil" dediği bu kişinin anında görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de tatbikatta yaşananların ardından Norveçli bir subay ile bir teknisyenin işine son verildiğini açıklamıştı.

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