Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Federasyonu Birinci Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun kaldırılması tartışmalarına değinerek, ''Biri çıkıp 'muhtarlığın şu zararı var desin, ben de diyeceğim ki hep beraber kapatalım. Ama yok. Muhtarlık kurumunun kapatılmasıyla ilgili TBMM'ye bir teklif gelirse direnen partinin CHP olacağını sakın unutmayın. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, muhtarların örgütlenerek, güçlerini bu yolla göstermelerinin demokrasi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, 1800'lü yıllardan bu yana faaliyette olan muhtarlığın demokrasinin en eski kurumu olduğunu belirterek, o nedenle muhtarlara demokrasinin teminatı olarak baktıklarını ifade etti.

Seçim Yasası'nın "12 Eylül darbe hukukunun" bir ürünü olduğunu, yasanın genel başkanlara büyük yetkiler verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlar oturuyorlar, milletin önüne bir liste koyuyorlar. 'Bunlara oy vereceksiniz' diyorlar. Muhtar öyle mi, hayır. Demokrasinin en saf, en temiz, en güzel tecelli ettiği seçimler muhtarlık seçimleri. Siyasi partiler muhtar adayı göstermezler. Muhtar, vatandaşın karşısına çıkar oy ister. Vatandaş doğrudan muhtarını kendisi seçer. Siyasetçiye ulaşmak zordur. Türkiye'de seçimle gelip vatandaşın en rahat ulaştığı kişi muhtardır" diye konuştu.

'Önce 12 Eylül darbe hukukunu değiştirmemiz lazım'

Demokrasinin bu kadar saf, güzel tecelli ettiği muhtarlık kurumuna hak ettiği değerin verilmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumu, muhtarlık seçimini kıskançlık olarak algılayıp kendisi de uygulamalıdır. Yani vatandaş kendi milletvekilini kendisi seçmelidir. Siyasi partilerin dayatması olmamalıdır" dedi.

Anayasa'nın değiştirilmesinin gündemde olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Anayasa'yı değiştirelim diyorlar. Eyvallah, değiştirelim. Ama Anayasa'dan önce 12 Eylül darbe hukukunu değiştirmemiz lazım. Darbe hukuku değişmezse, siz darbe yasalarını hala örnek alıp hala yolunuza devam ederseniz, kimse kusura bakmasın ama ben onlara demokrat demem. Demokratlık milletin iradesine saygı duymaktır. Milletin iradesini baş tacı etmek demektir.''

Muhtarlık kapatılacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlığın kapatılacağı yönünde "kulaklarına bazı sesler geldiğini" belirtti.

Muhtarlığın Türkiye'ye ne zararı olduğunu soran Kılıçdaroğlu, "Biri çıkıp 'muhtarlığın şu zararı var' desin, ben de diyeceğim ki 'hep beraber kapatalım'. Ama yok. Sizden isteğim şu, muhtarlık kurumunun kapatılmasıyla ilgili TBMM'ye bir teklif gelirse direnen partinin CHP olacağını sakın unutmayın. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, muhtarların mahallelerde kimin yoksul, kimin varlıklı olduğunu, kimin ne sorun yaşadığını bildiğini ifade ederek, muhtarlık kurumunun kapatılmasının, demokrasinin önüne set çekilmesi anlamına geleceğini söyledi.

Türkiye'nin neresine gitse muhtarların sorunlarını dinlediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, muhtarların temsil ve özlük haklarıyla ilgili iki temel sorunları bulunduğunu vurguladı.

Muhtarların seçimle geldiğini, muhtarı doğrudan halkın seçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"O zaman bu muhtara niye hak ettiği temsil görevi verilmiyor. Kendi mahallesiyle ilgili bir olay, belediye meclisinde görüşülürken niye muhtarın söz ve kararda onayı olmasın? Mahalleyle ilgili karar alacaksınız, mahalle muhtarının haberi olmayacak. Seçimle geldiyse o mahallenin sorumlusudur. Ona temsil yetkisini vereceksiniz. Halkın, milli idarenin seçtiği bir muhtara kendi mahallesiyle ilgili, bilgi, haber, söz hakkı vermemek, kararda onun onayını almamak demokrasiye aykırıdır. Bunu kaldırmak için de CHP Genel Başkanı olarak size söz veriyorum."

'Demokrasinin ayıbı'

Muhtarların özlük haklarıyla ilgili sorunlarına da değinen Kılıçdaroğlu, milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi gibi seçimle gelen herkesin parasını aldığını, sosyal güvenlik priminin büyük kısmının devlet bütçesinden ödendiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Seçimle kim gelse uygulama böyle. Tek istisnası var, muhtar da seçimle gelir ama sosyal güvenlik primini ödemezler. Niye ödemezler? Demokrasilerde çifte standart olur mu?" dedi.

Muhtarlık ödeneğinin 428 lira 58 kuruş olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Unutmayın, 58 kuruşu da var. En düşük her ay 320 lira sosyal güvenlik primi ödeyeceksin. Sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi lazım. Muhtarlara özel ayrıcalık değil, diğerlerine sağlananı muhtarlara da sağlayacağız. Bu Türkiye'nin ayıbı değil, demokrasinin ayıbıdır" diye konuştu.

Demokrasinin sağlıklı bir zemine oturması, kökleşmesi için güçlendirilmesi gerektiğini bunun da muhtarlığın güçlendirilerek sağlanabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kurumu kapatırsanız demokrasiyi köreltirsiniz. Onun için daha kararlı, daha tutarlı bir çaba bekliyorum. Parlamento'da sizin için vereceğimiz mücadele bana göre önemlidir. Ama aslolan sizin yapacağınız mücadeledir. Bütün siyasi partilerin, muhtarların sorunlarına sahip çıkma konusunda ortak çaba harcaması lazım."

Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlığın kapatılması konusunun bazı tasarı taslaklarında yer aldığını belirterek, "Gelirse hep beraber göreceğiz, gelmezse çok daha mutlu olurum" dedi.

Siyasete atılırken millete, "her yerde her zaman, her ortamda doğruları söyleyeceği" sözünü verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir sözümüz var, 'doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar' diye. Ben millete söz verdim. 9 köyden kovsalar bile 10. köye gideceğim, yine doğruları söyleyeceğim" dedi.