-KILIÇDAROĞLU'NDAN MİLLETVEKİLİĞİ RESTİ ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sosyal demokrat ve yurtsever kişilerin 'partiye, CHP'ye gelmesin' diye bir söylem geliştirme lüksümüz yok, eğer sade bir yurttaş gibi çaba harcayacaksanız, başımızın üzerinde yeriniz var. Ama milletvekili listesinde olacağım diye gelecekseniz hiç gelmeyin'' dedi. Kılıçdaroğlu, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltı sırasında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin CHP'ye dönmesi ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: ''Kılıçdaroğlu, bizim sosyal demokrat ve yurtsever kişilerin 'partiye, CHP'ye gelmesin' diye bir söylem geliştirme lüksümüz yok. Herkesi kucaklamak istiyoruz. Ama bir koşulumuz var oda şu; 'biz geleceğiz ama milletvekili listesinde adımız olmazsa, kıyameti koparırız' anlayışıyla kimseyi kabul etmiyoruz. Geliyorsanız gelin CHP'nin iktidar olması için sade bir yurttaş gibi çaba harcayacaksanız, başımızın üzerinde yeriniz var. Ama milletvekili olacağım diye gelecekseniz hiç gelmeyin. Çünkü CHP'nin kavgaya değil, büyümeye ihtiyacı var. Bu herkes için geçerli bir nefer gibi çalışacak, herkesi kabul ederiz. Ama milletvekili listesinde adını görmeyince kıyamet kopartacaksa baştan gelmesin çünkü bizim kimseye böyle taahhüdümüz yok. Kılıçdaroğlu, Mısır'daki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e yaptığı çağrıyı doğal karşıladığını söyleyerek, halkın taleplerinin bir siyasetçi tarafından göz ardı edilmesinin, söz konusu olamayacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, ''Tabi isteriz ki sayın Başbakan aynı çağrıyı, Sudan Devlet Başkanı'na da yapmış olsun'' dedi.