Kılıçdaroğlu'ndan Metrobüs'te rüşvet iddiası

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da çalışmayan metrobüslerin alımında ciddi rüşvet çarklarının döndüğünü iddia etti.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da çalışmayan metrobüslerin alımında ciddi rüşvet çarklarının döndüğü kanısında olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın sessiz kaldığını, AKP hükümetinin de hesap sormayarak yolsuzluğu desteklediğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Bu otobüslerin alımıyla ilgili olarak Hollanda’da derhal soruşturma başlatılması lazımdır. Diyeceksiniz ki, niye Türkiye’de başlatılmıyor? Çünkü Türkiye’dekiler bu işin içindeler” dedi.



Adana Eczacı Odası’nın düzenlediği ‘Siyasette Etik’ konulu konferansta konuşmak üzere Adana’ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı’nı ziyaret edip, milletvekilleri, teşkilat yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.



İETT, İstanbul'a uymaz raporu vermiş



Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ciddi ve en köklü yolsuzluklarının AKP hükümeti döneminde olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, AKP hükümetinde yaşandığını öne sürdüğü yolsuzluklara örnek olarak İstanbul’daki çalışmayan metrobüsleri göstererek, şöyle dedi:



“Yolsuzluk olacak, siz Anakent Belediye Başkanısınız, sizden ses çıkmayacak. Bu yolsuzluğun ikrarıdır. Bu işte yolsuzluk vardır. Onları hangi firma Türkiye’ye getirmiştir? Hangi koşullarda satmıştır? Sayın Kadir Topbaş, günlerdir gazetelerde manşet olmasına karşın niçin sessizliğini korumaktadır? İşin garip tarafı, kendisine bağlı kuruluş olan İETT, bu otobüslerin fizibil olmadığına ilişkin rapor da vermiştir. Bu rapora rağmen, bu otobüsler alınmıştır.”



'Türbanı bırak, yoksulluğa bak'



Adana’da merkez Seyhan İlçe Belediye Meclisi’nde toplantılara türbanla katılan AKP’li kadın üyeler olduğunu hatırlatan ve bu konuyla ilgili düşünceleri sorulan Kılıçdaroğlu, siyasetçinin kılık kıyafetle uğraşmaması gerektiğini, türbanın siyasetin gündeminden düşmesi gerektiğini savundu. Türkiye’de insanların aç, yoksulluğun diz boyu olduğunu ancak türbanın tartışıldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İnsanlar aç, yoksulluk diz boyu, işsizlik diz boyu. Tüm bunları bırakıyoruz türbanı tartışıyoruz. Niçin? Bu bizim gündemimizden düşmek zorundadır. Bu gündemde tutulduğu zaman bundan bazı çevreler nemalanıyor. Yanlıştır. İnsanlar düşünceleri ve inançlarıyla, tanrının yarattığı en kutsal varlıklardır. Buna inanacağız, güveneceğiz.



İnsanlarımızın tamamına güveneceğiz, inanacağız. Siyaset yaşanan sorunları çözme sanatıdır. Sorunların temelinde ekonomik nedenler yatıyor. Biz o ekonomik sorunları çözmeye talibiz. Küçük ayrıntıları Türkiye’nin gündemine getirip, onu temel bir sorunmuş gibi topluma algılatmak doğru bir yaklaşım değil. Sorunlar varsa, kendi yasal çerçevesinde çözülür, ama bunu Türkiye’nin sorunu haline getirmek doğru bir yaklaşım değil.”