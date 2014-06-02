Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk-İş ziyaretinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığı için 'bir değerlendirme yapmadık' dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında bugün sendikalarla görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk-İş ziyaretinde açıklamalar yaptı. İşte satırbaşları:

- Soma’da yaşanan acılar dolayısıyla hepimizin başı sağ olsun. Hepimizi derinden yaralayan bir olaydı. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçecek. Bu nedenle nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı ki, toplumu mutlu kılmış bir kişi olsun. buna özen gösteriyoruz, gezilerimizin temel nedeni bu.

- Türk-İş binlerce işçiyi çatısı altında barındırıyor. Sizlerin görüşünü elbette dikkate alacağız. Biz örgütlü toplumdan yanayız. Böylece seslerinin daha gür çıkmasına imkan sağlamış olacağız. Cumhurbaşkanı adayımızın da emekten yana bir kişi olmasını arzu ederiz. Özellikle sizin sık sık şikayet ettiğiniz temel bir konu daha var. O da taşeron işçilik. Bu konuda siz gerçekten de Türk-İş’e yakışan bir miting de düzenlediniz. Bizim gönlümüzden geçen, cumhurbaşkanının taşeronlaşmaya karşı çıkması gerekir.

- Seçimin sorunsuz olması çok güzel. Böyle bir talep çok güzel. Eğer demokrasi gelişmişse etik değerleri gelişmişse zaten seçimler sorunsuz olur. Umuyoruz bu seçimlerde bir kedi bir trafoya girmez seçimlere şaibe düşmez. Ben ve arkadaşlarım sizin taleplerinizi dikkate alacağız. Bir değerlendirme yapacağız. Emin olmanızı yürekten arzu ederim.



SORU CEVAP



- Dünkü seçimlerde çıkan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mansur Yavaş’ın köşk adaylığıyla ilgili bir değerlendirmesi var. Aday olma ihtimali var mı kendisinin?

Yapılan seçimlerin sağlıklı sonuçlanması önemli. Sandık başına giden oy kullanan bütün yurttaşlarıma teşekkür ediyorum. hangi partiden olursa olsun, demokrasiyi böyle güzelleştireceğiz. Ben bütün Yalovalılara teşekkür etmek isterim. Belediye başkanımız da bütün Yalovalılara hizmet sunacak. Hiçbir ayrım yapmadan bütün Yalova’yı kucaklayacak.

Yalova seçimleri iki eksenli yürüdü. Daha önce zaten biz zaten kazanmıştık Yalova’yı. İtiraz üzerine YSK iptal etti. Yalovalılar bir kişiyi belediye başkanı seçiler. Mazbatasını aldı çalışmaya başladı ve Ankara ’dan seçim iptal edildi. Yalovalılar onurlu bir duruş sergiledi. Bu kez fark biraz daha yüksek oldu.



Mansur Yavaş: Çankaya'ya çatı adayı olmak isterim



Sayın Yavaş elbette bir değerlendirme yapacaktır. Ben de sabah okudum. İsim bazında hiçbir değerlendirme yapmadık. Yapmamaya da özen gösteriyoruz. İlkeler üzerinde anlaşma sağlayalım diye temaslarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde net görüşler ortaya çıkmış olacak.