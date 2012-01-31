-Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması TBMM (A.A) - 31.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kurultayı birleştirme olanaklarının bulunmadığını belirterek, ''Tüzüğe göre dokunamıyoruz, ayrı ayrı yapacağız. Yeni tüzükte bu garabeti de ortadan kaldıracağız. Böylece kurultay taleplerini birleştirme imkanımız çıkacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Meclisteki grup toplantısı sonrası, gazetecilerin olağanüstü tüzük kurultayına ilişkin sorularını yanıtladı. İkinci kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, yarın ilan edileceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, iki kurultayı birleştirme olanaklarının bulunmadığını belirterek, ''Tüzüğe göre dokunamıyoruz, ayrı ayrı yapacağız'' dedi. İkinci kurultay için 1 Mart tarihinin öne çıktığının ifade edilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''İlan, yarın ya da öbür günkü gazetelerde olacak. Yeni tüzükte bu garabeti de ortadan kaldıracağız. Böylece kurultay taleplerini birleştirme imkanımız çıkacak. Şu anki tüzük ona izin vermiyor'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'na ilişkin Anayasa Mahkemesine gidip gitmeyeceklerini ilişkin soruyu ise ''Arkadaşlarla görüşüyoruz'' diye yanıtladı.