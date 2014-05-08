Kılıçdaroğlu'ndan Köşk için ilk isim

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili soruyu da "Tabi ki olabilir" şeklinde yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi vardı.

Siyasi parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın aday olabilceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olur mu?" sorusuna, "Tabi ki olabilir" yanıtını verdi ve "Mansur Bey bilgisiyle, birikimiyle ve çalışmasıyla başarısını gösteriyor ama önümüzdeki süreçte ne olur bilemem" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'çatı aday' önerisine de yeşil ışık yakan CHP lideri, "Şu anda herhangi bir görüşme yok ama MHP ile de diğer siyasi partilerle de elbette görüşürüz" dedi,

Kılıçdaroğlu, "Sadece bizim adayımıza oy verelim düşüncemiz yok. Çıkacak aday seçildiği zaman zaten bütün Türkiye'yi kucaklayacak" ifadelerini kullandı.