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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN KOŞANER'E ZİYARET ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 14:49

-KILIÇDAROĞLU'NDAN KOŞANER'E ZİYARET ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'i ziyaret etti. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı görevine başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'i kutlama amacıyla yaptığı ziyaretin, saat 11.00'de başladığı ve yaklaşık 55 dakika sürdüğü belirtildi. Kılıçdaroğlu ile Orgeneral Koşaner arasındaki görüşmenin, Genelkurmay Karargahı'nda yapıldığı kaydedildi.

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