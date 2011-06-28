Kılıçdaroğlu'ndan 'konuşmayın' uyarısı!

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen grup toplantısında milletvekillerine, "Partide söylem birliği olsun. Konuşmak isteyen gelsin, parti içinde konuşsun. PM’de ve MYK’da dile getirsin" dedi.



CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda MYK’da alınan kararı anlatan Kılıçdaroğlu, and içme töreninde neden yemin edilmemesi gerektiğini aktardı.





KILIÇDAROĞLU, MİLLETVEKİLLERİNİ UYARDI



Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı, yeni yasama dönemine başlarken milletvekillerine de bazı hatırlatmalarda bulundu. Parti içinde söylem birliği olması gerektiğine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çok fazla ses çıkıyor. Mümkün olduğu kadar söylem birliği olması lazım. Konuşmak isteyen gelsin, parti içinde konuşsun. PM’de, MYK’da söylemek istediklerini dile getirebilir" dedi.



Kılıçdaroğlu’nun, tutuklu vekillerin durumuyla ilgili olarak da parti içinde belli kişilerin konuşmasını istediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı, televizyonlara ve canlı yayınlara da konu hakkında ilgili kişilerin çıkması gerektiğine işaret etti.





KONUŞMAK İSTEDİ, KONUŞAMADI



Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, ayağa kalkarak konuşmak istedi. Ancak, basının içeri alınması nedeniyle Yılmaz’ın konuşamadığı ifade edildi.







