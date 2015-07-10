Kılıçdaroğlu'ndan koalisyon açıklaması: İlk turda sonuç çıkmaz

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hükümeyi kurma görevi almasıyla ilgili açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Henüz bir randevu talebi gelmedi. İlk tur görüşmelerden sonuç çıkmaz. İkinci tur görüşmelerde belki daha sağlıklı sonuç elde edilebilir" dedi.

Din adamlarıyla bir araya geldiği iftarda konuşan CHP Genel Başkanı, "Başbakan neler söyleyecek, hangi tekliflerle gelecek onu öğrenmemiz gerekiyor. Bizim karşı bir düşünce ifade etmemiz için, onu bekleyeceğiz. 14 ilkemizde pazarlık konusu olamaz. 14 ilkemiz bir anlamda evrensel ilkemiz. Hukukun üstünlüğünün nesine itiraz edilecek. Yargı bağımsızlığının nesine itiraz edilecek. Yolsuzlukla mücadeleye itiraz edilir mi. Bunların gereğinin yapılması lazım. Bu konularda bize güvence verirlerse güzel bir sonuç çıkar" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün akşam katıldığı iftar yemeğinden sonra yaptığı açıklamalarda, hükümet kurma çalışmalarında, usule uygun bir şekilde ilk olarak en çok oyu alan ikinci partinin kapısını çalacaklarını açıklamıştı.