T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan koalisyon açıklaması: İlk turda sonuç çıkmaz

CHP Genel Başkanı, hükümet kurma çalışmaları için kendilerinden henüz randevu talep edilmediğini söyledi

10 Temmuz 2015 02:07

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hükümeyi kurma görevi almasıyla ilgili açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Henüz bir randevu talebi gelmedi. İlk tur görüşmelerden sonuç çıkmaz. İkinci tur görüşmelerde belki daha sağlıklı sonuç elde edilebilir" dedi.

Din adamlarıyla bir araya geldiği iftarda konuşan CHP Genel Başkanı, "Başbakan neler söyleyecek, hangi tekliflerle gelecek onu öğrenmemiz gerekiyor. Bizim karşı bir düşünce ifade etmemiz için, onu bekleyeceğiz. 14 ilkemizde pazarlık konusu olamaz. 14 ilkemiz bir anlamda evrensel ilkemiz. Hukukun üstünlüğünün nesine itiraz edilecek. Yargı bağımsızlığının nesine itiraz edilecek. Yolsuzlukla mücadeleye itiraz edilir mi. Bunların gereğinin yapılması lazım. Bu konularda bize güvence verirlerse güzel bir sonuç çıkar" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün akşam katıldığı iftar yemeğinden sonra yaptığı açıklamalarda, hükümet kurma çalışmalarında, usule uygun bir şekilde ilk olarak en çok oyu alan ikinci partinin kapısını çalacaklarını açıklamıştı. 

ETİKETLER

chpkemal kılıçdaroğlukoalisyon görüşmelerichp akp koalisyonu

İlgili Haberler

Davutoğlu, ilk koalisyon görüşmesini kiminle yapacağını açıkladı

'Hükümet kurma çalışmalarının ilk turunu, Ramazan Bayramı'na kadar bitirmeyi planlıyorum'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24