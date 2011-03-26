-KILIÇDAROĞLU'NDAN KAYINPEDERİNE SON GÖREV TUNCELİ (A.A) - 26.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tunceli'de kalp krizi geçirerek bulunduğu binanın beşinci katından düşüp ölen kayınpederi Ali Hıdır Özdağ (82) toprağa verildi. Tunceli Hacı Bektaş Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Belediye Başkanı Edibe Şahin, Emniyet Müdürü Ertan Yavaş, diğer yetkililer ve partililer katıldı. Cemevi bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından taziyeleri kabul eden Kılıçdaroğlu, geleneğe göre, cenaze evine destek olma amacıyla Özdağ'ın tabutuna bir miktar para bıraktı. Özdağ'ın cenazesinin defnedileceği Nazimiye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda ikinci tören düzenlendi. Özdağ'ın cenazesi, daha sonra tören alanından alınarak jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Ayranlı köyünde toprağa verildi. Kılıçdaroğlu, Ayranlı köyündeki cenaze merasiminin ardından karayoluyla Elazığ'a hareket etti.