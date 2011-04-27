-KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KANAL İSTANBUL' TEPKİSİ EDİRNE (A.A) - 27.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ''Kanal İstanbul'' projesine yönelik, ''Bu memleketin çılgın adamlara değil düşünen adamlara ihtiyacı var'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği mitinge katılmak için helikopterle geldiği Edirne'de, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'yi ziyaret etti. Belediye Başkanı Sedefçi tarafından tarihi belediye binası önünde karşılanan Kılıçdaroğlu, ilk önce belediye binasındaki Atatürk Odası'nı gezerek, buradaki anı defterini imzaladı. Daha sonra Belediye Meclisi'ne geçen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kanal İstanbul'' olarak adlandırdığı ''çılgın proje'' ile ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bu yeni bir proje mi? Osmanlıdan bu tarafa düşünülen bir olay. Ama bizim projelerimizle AKP'nin projelerini kıyaslayın. Bizim projelerimizin özünde insan var. İnsanın mutluluğu var. Bir tek bile çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir düzeni kurmak istiyoruz. Önerdiğimiz bütün projelerde insan unsuru var. Onlar da 'yandaşlarımızı nasıl zengin ederim' diye projeleri var. Biz siyahla beyazı kadar farklı düşünüyoruz. Benim gördüğüm, AKP'nin hazırladığı, kamuoyuna sunduğu hiç bir projede insan unsuru yok. Eğer insan unsuru olsaydı 2.5 yaşındaki çocuk açlıktan annesinin kucağında ölmezdi. Siz önce onun derdine bir çare bulun. Kanal açacakmış... Senin iktidarında 2.5 aylık çocuk açlıktan öldü. Önce sen bunu bir düşün bakalım. Bu memleketin çılgın adamlara değil düşünen adamlara ihtiyacı var.''