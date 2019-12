-KILIÇDAROĞLU'NDAN KADINLARA 'EKONOMİK GÜVENCE' KARS (A.A) - 04.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren partinin CHP olduğunu belirterek, ''Şimdi inşallah 13 Haziran'dan sonra size ekonomik güvence hakkını getirecek olan parti de yine Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan her yoksul hanede kadının banka hesabına her ay 600 lira para yatıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kadınların memur, işçi, emekli gibi parasını çekeceğini, çoluk çocuğunun rızkını çıkaracağını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, kadının kimseye minnet duygusu olmayacağını, kimseye muhtaç etmeyeceklerini belirterek, sağ elin verdiğini sol elin bile görmeyeceğini anlattı. Aile sigortası projelerini anlattıktan sonra kaynağı nereden bulacakları yönünde eleştiriler geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ilk etapta devlette yardım yapılan kuruluşları belirlediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''14 kuruluş yardım yapıyor. Bunların bütçelerini topladık. Kaç lira? Onları alt alta getirdik. Açığımız kaldı; 7 milyar lira. 7 milyar lira bütçede bütün kamu harcamalarının yüzde 1,7'si. Yani 100 liradan bir lirayı, hadi bilemedin 2 lirayı yoksul insanların için ayırmak ne zamandan beri 'kaynağı nereden bulacaksın' diye bir soru haline geliyor? Bunu sormayacak mısınız? Sen bütçenin yüzde birini bile bu millete fazla görüyorsun. Ama ben ayıracağım. Bu ülkede yoksulluk tarihe gömülecek. Hiç kimse yoksul kalmayacak bu ülkede.'' Miting meydanında toplananlara 3 kez ''Kars'ta işsizlik var mı?'' diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Üçüncü kez soruyorum ki birileri belki duyar. Çünkü onlar telefonları dinliyorlar, vatandaşı dinlemiyorlar. Toplu söylerseniz olur da sizi de dinlerler. Bu ülkede işsizlik var. Kars'ta da işsizlik var. Genç çocuklarımız işsiz. Umutlarını yitiriyorlar. Fabrikaları kapat, hayvancılığı öldür, çiftçiyi üretemez duruma getir, ondan sonra da işsizliğe gelince de hiç ses çıkarma. İşsizliğin uzun sürmesi bir toplum için felakettir. İnsan hayata küser, çevresine küser, insanlara küser. Yazık, günah değil mi? Hele hele üniversiteyi bitirip işsiz kalmışsa çok daha kötüdür. Bizim derdimiz iş ve aş.'' Kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren partinin CHP olduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu, ''Şimdi inşallah 13 Haziran'dan sonra size ekonomik güvence hakkını getirecek olan parti de yine CHP olacaktır'' dedi. Bir evde işsizlik varsa, çalışan yoksa, akşam evde tencere kaynamıyorsa o ailede dramı kadının çektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Çocuğunu doyuramıyorsa kadın en büyük acıyı çeker. Onun derdini biz anlayamayız. O hayatı kimseye yaşatmamak gerekiyor. Onun için aile sigortası diyoruz. Aile mutlu olsun ki toplum da mutlu olsun'' diye konuştu. ''Aile sigortasıyla yeşil kartın iptal edileceği'' değerlendirmelerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, aile sigortasının ayrı, sağlık sigortasının ayrı dallar olduğunu, aile sigortasından yararlananların yeşil kartlarının iptal edilmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, valilerin makam araçlarında Türk Bayrağı olan 3 yetkiliden biri olduğunu dile getirerek, valilere, 'Valiysen valiliğini devlet valisi gibi yap, iktidar valisi gibi değil'' şeklinde seslendi. -''EMEKLİ TEK BİR PARTİYİ İKTİDARA GETİRİR''- YGS'deki şifre olayına da değinen Kılıçdaroğlu, çocukların umutlarıyla oynandığını söyledi. ''Önce şifre yok dediler, sonra sehven dediler, sonra var dediler'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bir milyon 700 bin çocuğun umudunu umutsuzluğa dönüştüren düzenin'' değiştirilmesi gerektiğini söyledi. ''Değiştireceğiz, ama güç sizde'' diye seslenen Kılıçdaroğlu, şifre olduğunu ama kopya çekilmediğinin söylendiğini belirterek, ''Kopya çekilmediyse niye var şifre'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir arkadaşımız not göndermiş, 'emekliler olarak sürünüyoruz' diyor. Ama başbakan diyor ki 'emeklilerin durumu çok iyi.' Ben demiyorum. Eğer arzu ediyorsanız TBMM'nin internet sitesine girip emeklilerle ilgili yapılan konuşmalara bakabilirsiniz. 'Emeklinin durumu iyidir' diyor. Biz biliyoruz emeklinin durumu kötü. 9 milyon emekli var. Eşleriyle beraber 18 milyon. 18 milyon emekli arzu ederse tek bir partiyi iktidara getirir. Eğer sizler, yani emekli kardeşlerim, milli gelir artışından pay almak istiyorsanız, intibak yasanızın çıkmasını istiyorsanız adres belli. İnsana değer veren, hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayan Cumhuriyet Halk Partisi, adresiniz bu. Arkadaşlar diyorlar ki 'arkada bir hastane var boş, hastalarımız Erzurum yollarında ölüyor.' Her şeyin çözümü var. Her sorunu biliyoruz. Çözmenin yolu temiz siyaseti getirmektir. Çözmenin yolu halka hesap vermeyi, namusu görev kabul eden bir siyaseti iktidara getirmektir. Size bunun sözünü veriyorum. Gelin beraber halkın iktidarını kuralım. Göreceksiniz bu ülke şaha kalkacaktır. Bizim milletvekili adaylarımızı biliyorsunuz. Onları tanıyorsunuz, onlar sizin çocuklarınız, size hizmet ettiler. Atanamayan öğretmenlerin sorununu biliyorum. Atanamayan öğretmen diye bir kavramı halkın iktidarında kabul etmiyoruz. Öğretmen olan herkesi okuluyla ve öğrencisiyle buluşturacağız ve okullarımızda öğretmen de olacak.'' Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda beyaz ''barış güvercini'' uçurup vatandaşlara çiçek attı.