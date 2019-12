-KILIÇDAROĞLU'NDAN KADINLARA ASGARİ ÜCRET SÖZÜ TBMM (A.A) - 07.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadınların siyasette daha fazla yer almalarını, CHP'nin her türlü eylemlerinde kadınların yanında yer alacağını, kadının yoksulluğunu teşhir etmeyeceklerini, yoksul ailelere mensup kadınların banka hesaplarına her ay asgari ücret kadar para yatıracaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TBMM'nin gündeminde bazı kanun teklif ve tasarılarının yer aldığını anımsatarak, ''Altını özenle çiziyorum, eğer bunlar geldiği gibi geçerse, Türkiye hukuk devleti olmaktan çıkar. Sağduyunun egemen olmasını, hukukun üstünlüğü kavramının daha da güçlenmesini gönülden isteyen bir muhalefet partisinin lideri olarak söylüyorum; hukuk, her yurttaş, her kurum için geçerli olan bir kuraldır. Hukukun üstünlüğünü savunacaksak bu tür abuk subuk yasaların TBMM'de yeri yoktur'' diye konuştu. Kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümünün 5 Aralıkta kutlandığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu hakkı kadınlara CHP'nin verdiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, bu hakkın kadınların mücadelesi sonucu elde edilmediğini, ''devrimcilerin, CHP'lilerin, kurucu kadroların'' söz konusu yasayı çıkardığını belirtti. ''76 yılın sonunda hala 4 milyon kadınımız okuma yazma bilmiyorsa bu kadınlarımız seçme ve seçilme haklarını nasıl özgürce kullanabilecekler?'' diye soran Kılıçdaroğlu, Antalya Kepez'de büyük ölçüde varoşlardan gelen kadınlarla bir araya geldiğini, bir kadının ''sadece seçme hakkımızı kullanıyoruz, seçilme hakkı sağlanmıyor'' dediğini aktardı. Bu konuda en tutarlı partinin CHP olduğunu, kadın kotası uyguladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''O kadınlara söz verdim, buradan da Türkiye'deki bütün kadınlara söz veriyorum: siyasette daha fazla yer alacaksınız ve siyasette güç olacaksınız. 4 milyon kadınımız okuma yazma öğrenmedi ama üniversite bitiren milyonlarca kadınımız var. 81 ilin valisi içinde bir kadın bile yok. 439 Vali yardımcımız var, kadın sayısı sadece 10, 852 kaymakamdan sadece 15'i kadın. Bunlar okumadılar mı? Okudular, iyi eğitim aldılar. Nasıl oluyor da nüfusunun yarısını oluşturan kadınlardan bir tek vali bile çıkmıyor. İlaç için bir kadın vali yok. Evini yöneten kadın ili mi yönetemeyecek? Belediyeleri yöneten kadın ilçeyi yönetemeyecek mi?'' -KADINLARA ''ASGARİ ÜCRET'' SÖZÜ- Binlerce kadının şiddete uğradığını, sokak ortasında dövüldüğünü ve öldürüldüğünü, ekonomik krizde işine en önce son verilenin kadın olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, ''Kadınlara bir görev düşüyor. 'Hak verilmez alınır' diye bir sloganımız var. Hakkı alacaksınız, almasını bileceksiniz. Bunun için mücadele edeceksiniz. Mücadele yeriniz belli, bütün Türkiye'' diye konuştu. Kadınların taleplerini güçle seslendirmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Bir araya gelip güç olsunlar. Söz veriyorum: CHP her eylemlerinde mutlaka kadınların yanında olacaktır'' dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, açlığı, yoksulluğu çekenin evdeki kadın olduğunu kaydederek, bu acıyı gidermenin yolunun makarna, bulgur vermekten geçmediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''CHP, kadınlara seçme ve seçilme hakkını vererek birinci devrimi yaptı. İnşallah ikinci devrimi de yapacağız, kadının yoksulluğunu tarihe gömeceğiz. Aile sigortasını getirerek onu bu toplumda onurlu bir birey haline getireceğiz'' diye konuştu. Kadının yoksulluğunu teşhir etmeyeceklerini, yoksul ailelere mensup kadınların banka hesaplarına her ay asgari ücret kadar para yatıracaklarını yineleyen Kılıçdaroğlu, ''Kadın ailede güçlü olacak. Kadını güçlü hale getirmek CHP'lilerin boynunun borcudur'' dedi.