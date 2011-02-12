-KILIÇDAROĞLU'NDAN İŞSİZLİK MİTİNGİ ADANA (A.A) - 12.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunlar işsizlik sorununu çözmek için, dertlerinizi çözmek için, halkın derdine derman olmak için iktidar olmadılar. Bunlar ceplerini doldurmak için iktidar oldular" dedi. Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen "İşsizlik Kader Değildir" mitinginde, "Yaşar Kemallerin, Orhan Kemallerin, Yılmaz Güneylerin bereketli topraklarındayız, Adana'nın Allah'ına kurban diyoruz" diyerek başladı. Adana'nın bir zamanlar sanayinin merkezi olduğunu, ancak, şu anda işsizlik açısından Türkiye'nin bir numaralı şehri haline geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Her iki Adanalı'dan biri işsiz. 8 yıldır iktidardalar. Siz hiç Başbakanın ağzından 'biz şu işsizlik sorunu şöyle çözeceğiz' diye laf duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bunlar, sizin işsizlik sorununu çözmek için, dertlerinizi çözmek için, halkın derdine derman olmak için iktidar olmadılar. Bunlar ceplerini doldurmak için iktidar oldular. Ne diyor bizim türkümüz, 'ak dedik, kara çıktı'. Bir de diyorlar, icraat partisiyiz. İşsizliğin bu kadar olduğu ülkede, biz nasıl ak diyeceğiz... Rüşvette bir numara yaptın memleketi. Nasıl ak parti diyeceğim ben sana. Avrupa'da da iş kazalarında Türkiye'yi bir numara yaptın. Ben sana nasıl ak parti diyeceğim. Gün dönecek devran dönecek. Sizin günlerinizi çalmalarına izin vermeyin. Bizim gündemimizde halk var, siz varsınız, işsizlik var, alın teri ile çalışıp evine ekmek götürmek isteyen yurttaşımız var." -İŞSİZLİK KADER DEĞİL- "İşsizlik kader değildir" diyen Kılıçdaroğlu, bir mücadele başlattıklarını, temiz ve güzel Türkiye için, alın terine değer veren Türkiye için yola çıktıklarını söyledi. Bu mücadeleyi halkla birlikte yapacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kavgamızı beraber vereceğiz. Niye Adana? Adana, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Bitlis, Hakkari, Siirt demektir. Adana, Türkiye demektir. Onun için Adana'da işsizlik mitingini yaptık. Adana, Türkiye'nin kalbi olduğu için, en büyük kayba uğrayan, işsizlikte, kapanan fabrikalarıyla dikkati çektiği için Adana dedik" diye konuştu. Meydanda bulunan ve kapanan fabrikalarının listesinin yer aldığı bir afişe dikkati çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bakın şuraya bir afiş asılmış. Kapanan fabrikaların listesi... Sayın Başbakana sesleniyorum. Gel Adana'ya, bak şu kapanan fabrikalar hangisidir diye. O liste Başbakanın boyunu aşmış vaziyette. 48 fabrikayı kapattılar, 39 bin 500 işçi işinden oldu. Bu 39 bin 500 hane demek. İşsizlik ne demek bilir mi Başbakan? Çalışıp evine ekmek götürmek isteyen insanın iş bulamadığı zaman yaşadığı dramı Başbakan bilir mi? Ne diyor Recep bey; 'ülke güllük gülüstanlık' diyor. Ülken güllük gülüstanlıksa herkesin işi-gücü, aşı varsa ve sen 'Türkiye uçuyor, büyüyor' diyorsan, nedir bu işsizlik? 8 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. 8 yıldır ülkenin sorunlarını çözemedin. İşsizliği çözeceğiz. Nasıl çözülür işsizlik? Ekonomiyi sıcak para spekülatörlerine teslim etmeyeceksiniz. Bu ülkenin fabrikaları çözecek, bu ülkenin insanları çalışacak, bu ülkede istihdam yaratılacak, bu ülkede çiftçi üretecek, alın terine değer verilecek. Adana'nın bereketli ovaları, Çukurova pamuk üretiyor mu? Eğer bu Başbakanda biraz ülke sevgisi olsa, biraz insan sevgisi olsa, dönüp bir kendine baksın bakalım. Bu ülkenin insanı var, toprağı var, gübresi var, traktörü var. Hangi yüzle sen Yunanistan'dan pamuk getirtiyorsun da kendi çiftçine destek vermiyorsun. Ülkenin toprağı var, bereketli güneşi var, suyu var. Sen hangi yüzle buğdayı yurtdışından getiriyorsun. Ve sen hangi yüzle bu ülkenin ovalarında koyun, kuzu sesleri gelirken kurbanlık koyunu bile dışardan getirtiyorsun. Hiç kendine dönüp bir bakmadın mı? Biz şunu savunuyoruz; Bu ülke, üreten ülke olacak. Ülke üretecek, fabrikaların bacası tütecek, çalışacağız ki ekonomiyi güçlendirelim."