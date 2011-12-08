Kılıçdaroğlu'ndan işçilere: Meydanlara çıkın

T24 - Türk-İş Genel Kurulu’nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işçilere “Hakkınızı meydanlarda arayın” diye seslendi.





Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 21. Olağan Genel Kurulu'na iktidar ve muhalefetten katılımlar oldu.



Kurul’da ilk söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçilere "meydana çıkın" çağrısında bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Kısa konuşacağım ama biraz iğneleyeceğim. ‘Susma sustukça sıra gelecek’ sloganını salonlarda değil, meydanlarda kullanmanız gerekir. İnsanı, işçiyi yok sayan bir özelleştirme kabul edilemez. İşsizliğin diz boyu olduğu, özgürlüklerden bahsedilmeyen bir yerde hakkınızı meydanlarda aramanız lazım.”



Bedelli askerlik konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, “Şehitler onurumuzdur ama yeni bir yasa çıktı. 30 bin lirayı bastıran askerlik yapıyor, 21 gün bile askerlik yapmıyor. Şehitliği bu kadar yüceltiyorsak 30 bin liraya askerliği satın almamalıyız” dedi.