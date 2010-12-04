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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ''İNSANİ DUYARLILIK'' YORUMU ANKARA (A.A)

04 Aralık 2010 13:39

-KILIÇDAROĞLU'NDAN ''İNSANİ DUYARLILIK'' YORUMU ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsrail'e yangın söndürme uçağı göndermesinin ''insani davranışın sonucu olduğunu'' belirterek, ''Son derece olumlu görüyoruz. Bu duyarlılık güzel bir şey ama aynı duyarlılık Haydarpaşa yanarken de keşke gösterilebilseydi'' dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin ''Türkiye'nin İsrail'de çıkan yangınla ilgili yangın söndürme uçakları göndermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''İsrail'e gönderilen uçaklar insani davranışın sonucudur. Son derece olumlu görüyoruz. Bu duyarlılık güzel bir şey ama aynı duyarlılık Haydarpaşa yanarken de keşke gösterilebilseydi'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 18 Aralıkta yapılacak olağanüstü kurultayıyla ilgili sorulara da ''Hiçbir sorun yok'' yanıtını verdi.

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