Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' ve 'Yavaş' hakkında açıklama

Yerel seçimler yaklaştıkça partilerin çalışmaları da hız kazanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yoğun günler yaşıyor. Eğilim oylaması yapılması koşuluyla İstanbul'dan aday olabileceğini söyleyen Muharrem İnce ile görüşen Kılıçdaroğlu, örgütlere nerelerde eğilim yoklaması yapılmalı, nerelerde eğilim yoklaması istiyorsunuz? diye sorulduğunu belirtti. Öte yandan Kılıçdaroğlu İstanbul'dan böyle bir talep gelmediğini ifade etti.

İyi Parti ve CHP kulislerinde yerel sçeimlerde Ankara için isim olarak konuşulan Mansur Yavaş hakkında da açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "2014 seçiminde belediye başkan adayımız olan Mansur Yavaş, toplunun her kesimi tarafından sevilip sayılan, güven veren bir kişi. Dolayısıyla Mansur Bey'in isminin adaylık sürecinde dillendirilmesi de normal bir şey" diye konuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yeni isim bulamıyorlar"

Yerel yönetimlerde yeni bir isim çıkarmakta zorlanıyorlar. Aynı isimler büyükşehir belediye başkanları, aynı isimler il belediye başkanları olarak topluma sunuluyor. Yeni bir isim, ufku olan, sorunları çözmede yetenekli olan isim AKP saflarında AKP ile beraber anılmak istemiyor. Çünkü AKP demek, sorun üreten bir parti demektir.

"Bütün yetkiler verildi"

Biz, önce sandıkta ittifakı AKP seçmeniyle yapacağız. Nedeni şu: AKP seçmeni, Erdoğan ne istediyse verdi. “Tek başına iktidar” dedi, verdiler. “Bir dönem yetmez” dedi, bir dönem daha verdiler. “Şimdi ustalık dönemim” dedi 5 yıl daha verildi. “Ülkeyi yönetmem için Anayasa engel” dedi, Anayasa değişikliğine de izin verdiler. “Benim tek başıma yönetmem lazım. Bakanlar iş yapmıyor, bürokrasi iş yapmıyor. Ben karar alamıyorum, mahkeme durduruyor. Meclis istediğim gibi çalışmıyorum” dedi, bütün yetkiler de verildi. Bu yetkileri alan Erdoğan, Türkiye'yi, tarihinin en büyük krizleriyle karşı karşıya getirdi. Şimdi AKP seçmenin ders verme zamanı. O kardeşlerim de “Ne istiyorsan verdik, bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum ettin. Kusura bakma benim sana ders verme görevim var. Türkiye'yi felakete sürükledin” diyecek. AKP seçmeniyle ittifak yapıp seçimde iyi bir ders vereceğiz.

İyi Parti ile görüşme

Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerimizin adaylarının belirlenmesi var. Kendi içimizde ve dışımızda. İyi Parti ile bazı görüşmelerimiz var. Koray Aydın'ın açıkladığı gibi temel ilkelerde görüş birliği sağlanmış durumda. Konu önümüzdeki süreçte daha da olgunlaştırılıp çözümlenecektir. Yerel yönetim seçiminde ciddi bir sorunla karşılaşmayız. Var olan aday adaylarından en çok oyu kiminle alırız. Bilgisi becerisi olan başarılı çizgisi olan adayları belirlemek de bizim görevimiz. Çalışıyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce hafta içinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında İnce “İstanbul'a aday olacak mısınız?” sorusuna “250 bin kişinin önüne sandık konulursa adayım… Ama diğer türlü ‘Gel aday ol' denilirse kesinlikle aday değilim” karşılığını verdi. İnce eğilim yoklaması yapılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyledi.

İnce ile görüşme

“İstanbul'la ilgili eğilim yoklaması olursa katılacağını, olmazsa katılmayacağını, parti için çalışacağını, partili olduğunu ifade etti. Biz zaten örgütlere ‘Nerelerde eğilim yoklaması yapılmalı, nerelerde eğilim yoklaması istiyorsunuz?' diye yazı göndermiştik. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin bir talep gelmedi. Şu anda eğilim yoklaması yapılacak yerlerde çalışma devam ediyor. Eğilim yoklamasından sonra süratli bir şekilde açıklayacağız. Oradan kim çıkarsa belediye başkanı adayı olarak Parti Meclisimiz karara bağlayacak. Tabii anketler de yapıyoruz.”

Mansur Yavaş, 2014'te CHP ve MHP'nin Ankara adayı olmuştu. Yavaş, seçimi kıl payı kaybetmişti. CHP ile İyi Parti arasında 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçim için ittifak görüşmeleri sürerken Mansur Yavaş ismi ön plana çıkmaya başladı.

Mansur Yavaş açıklaması

“2014 seçiminde belediye başkan adayımız olan Mansur Yavaş, toplunun her kesimi tarafından sevilip sayılan, güven veren bir kişi. Dolayısıyla Mansur Bey'in isminin adaylık sürecinde dillendirilmesi de normal bir şey. Mansur Bey'den toplumun bir beklentisi var.”

"Başkanlarımız CHP rozeti değil, Türk bayraklı rozetler taşıyacak"

“1- Seçildiği andan itibaren herkesin belediye başkanı olacak, Türk Bayrağı rozeti taşıyacak, herkese eşit hizmet götürecek, yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacak.

2- Yaptığı harcamaların hesabını halka verecek. Bizim için vazgeçilmez. Şeffaflık sağlayacağız.

Sert, militan, parti kimliği öne çıkmış adayların olmaması lazım. Herkesi kucaklayan aday olması lazım. Milletvekilliği adaylarından farkı bu zaten. Milletvekili seçiminde parti, belediyle başkanlığı seçiminde aday tercihi var. Her kesimi kucaklaması lazım. Anketler yapıyoruz. Nabız tutuyoruz, görüşmelerimiz var. Bu konuda değerlendirmeler yapacağız.”