Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda tepkisi: Yaptırım uygulamak hakkımız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine ilişkin "Yaptırım uygulamak hakkımız" dedi.

Demokrasiyi savunan ülkelerde böyle bir hareketin doğru kabul edilmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Asla doğru değil. Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar. Hem 'demokratım' diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının uçuş iznini iptal edeceksin. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Berlin programını iptal etti

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Türk bakanların programlarına izin vermemesinin ardından CHP de tüm yurt dışı programlarını iptal etti.

CNN TÜRK'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de yapmayı planladığı toplantıyı iptal ettiğini açıkladı.