-Kılıçdaroğlu'ndan hodri meydan ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla, ''Anamuhalefet partisinin lideri olarak, Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, adalet için her bedeli göze alarak yola çıktım. Yolumdan dönmeyeceğim'' ifadesini kullandı. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan değerlendirmelerde bulunduğu ve ''Hodri meydan'' dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da ''Anamuhalefet Partisi'nin Lideri olarak, Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, adalet için her bedeli göze alarak yola çıktım. Yolumdan dönmeyeceğim. Hiçbir koşulda iktidar baskısına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Daha fazla saldıracaklar çünkü çöküşün eşiğindeler'' yorumlarını yaptığı kaydedildi.