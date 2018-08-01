Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari'deki saldırıya ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde PKK'nın terör saldırısı amacıyla yola döşediği açıklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya hakkında açıklama yaptı.

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Kılıçdaroğlu'nun resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum. Şehit olan Anne Nurcan Karakaya ve Karakaya ailesinin 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"