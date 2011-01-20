-KILIÇDAROĞLU'NDAN HABERAL TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tedavisinin sürdürüldüğü hastane odasının aranmasına ilişkin, ''Her isteyen elini kolunu sallayarak yoğun bakıma giremez. En azından yoğun bakım ünitesinin gerektirdiği koşulların kavranması lazım bir üçüncü kişinin oraya girmesi için'' dedi. Kılıçdaroğlu, Erzurum'a hareketinden önce Esenboğa Havalamanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Danıştay 8. Dairesi'nin, 2010 ALES kılavuzundaki kılık kıyafete ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurma kararını'' hatırlatması üzerine, ''yargı kararlarına herkesin saygı duyması gerektiğini, kendilerinin de saygı duyacağını'' ifade etti. ''2. Ergenekon davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tedavisinin sürdürüldüğü hastane odasının aranmasına ilişkin'' soru üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Sayın Başbakanın, hükümet yetkililerinin kendilerine sorması gerekir. 'Acaba yoğun bakımda yatan bir hastanın odası 6 buçuk saat aranır mı, aranmaz mı?' Doktor gözetiminde olmaksızın bir başka kişinin girmesi doğru mudur, değil midir? Eğer bunlara 'doğrudur' diyorlarsa, yapılanlar da doğrudur. Eğer 'hayır bunlar yanlıştır, böyle bir şey olmaz...' Her isteyen elini kolunu sallayarak yoğun bakıma giremez. En azından yoğun bakım ünitesinin gerektirdiği koşulların kavranması lazım bir üçüncü kişinin oraya girmesi için. Öyle anlaşılıyor ki bunların hiçbirine uyulmadı. Türkiye zaten bir hukuk devleti olmaktan süratle uzaklaşıyor. Bunları da artık olağan karşılamaya başladık.'' Kılıçdaroğlu, ''Üniversite öğrencileriyle bir araya gelip gelmeyeceğine'' ilişkin soru üzerine de ''öğrencilerler kabul ederse onlarla bir araya gelmekten zevk duyacağının'' söyledi.