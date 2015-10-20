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Kılıçdaroğlu'ndan Gül'e 'taziye' desteği: Davutoğlu'nun nesini ciddiye alacaksınız?

Davutoğlu, Demirtaş'ı arayan Gül'e 'taziye evi Başbakanlık'tır' diye tepki göstermişti

20 Ekim 2015 21:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara katliamaının ardından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı arayarak başsağlığı dilediği gerekçesiyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eleştirisine maruz kalan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e destek verdi. Kılıçdaroğlu “Başbakan Davutoğlu'nun nesini ciddiye alacaksınız? Sayın Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek anlamda başbakanı mı?” diye konuştu. Davutoğlu, Gül'ün taziye telefonuyla ilgili  “Kendi takdiridir ama taziye evi Başbakanlıktır. Burada taziye evi kim taziye kime verilir. Burada taziye evi bütün Türkiye’dir. Sadece HDP’ye taziye dilemek bütün vatandaşlarımızı HDP ile özleştirmek olurdu” ifadelerini kullanmıştı. 

Samanyolu Haber’de yayınlanan “Günlük Özel” programının konuğu olan Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ün taziye için kendisini de aradığını söyledi. 

 

‘Beni dearadı'

 

Kılıçdaroğlu, “Bizim de gençlik kollarından gencecik çocuklar hayatlarını kaybettiler. Bu işin mağdurları kimler? Hayatlarını kaybeden şu veya bu partinin üyeleri ya da hiçbir yere üye olmayan vatandaşlar.” diye konuştu.

 

‘Senin neyine başsağlığı dileyeceğim'

 

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nun Gül’e yönelik tepkisini ise, “Bir işin asıl sorumlusunu yani önlem alacak kişiyi arayıp başsağlığı dilemek nedir Allah aşkına? Nasıl olur bu? Sorumlu kendisi, 'bana başsağlığı dileyin' diyor. Senin neyine bağ sağlığı dileyeceğim? Sen bu işin sorumlususun, önlemi almayan sensin. Güvenlik zafiyetini yaratan sensin.” sözleriyle eleştirdi.

CHP lideri sözlerine, “Taziyenin ne anlama geldiğini acaba biliyorlar mı? Sayın Abdullah Gül, konunun önemini gayet iyi bilen, duyarlılıkları olan, taziye için telefon eden, bu anlamda insani kaynaşmayı sağlayan, görüşleri ne olursa olsun insanlarımızın bu şekliyle teröre kurban gitmesinin hoş olmayacağını çok kibar bir üslupla dile getiren bir kişidir. Abdullah Gül'ü böyle biliyoruz. Davutoğlu'nun böyle bir tepki göstermesini anlamış değilim. Hangi gerekçeyle taziye mesajında bulunacak Davutoğlu'na? Önlem alacak adama taziye mi iletilir?” diye devam etti.

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