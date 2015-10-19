Abdullah Gül'den 'HDP'ye taziye telefonu'nu eleştiren Davutoğlu'na cevap

10 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği patlamalar sonrasında, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı arayarak taziye dileklerini iletmesi birçok kişi tarafından eleştirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı olarak tüm milletimize başsağlığı dilemiştir. 11. CB Gül, Ankara’daki terör saldırısında mensuplarını yitiren CHP ve HDP ile DİSK ve KESK genel başkanlarına da başsağlığı dilemiştir" ifadelerine yer verilmişti.

HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara katliamından sonra, 14 Ekim'de yaptığı bir açıklamada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün telefonla kendilerini arayarak Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı ilettiğini aktarmıştı.

"Bugün öyle ki ölülerimize başsağlığı dilediğimizde bile garipseyen bir ortam var"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bombalı saldırı sonrası Selahattin Demirtaş'ı arayarak başsağlığı dilemesi birçok kişi tarafından eleştirilmişti. Eleştirilere, katıldığı bir iftar davetinde cevap veren Abdullah Gül, "Bugün öyle ki ölülerimize başsağlığı dilediğimizde bunu bile garipseyen bir ortam ortaya çıkıyor. Bu ortam içerisinde nasıl beraber yaşayacaksınız, nasıl uzun süre herkes birbiriyle beraber olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu: Sadece HDP’ye taziye dilemek, herkesi HDP ile özdeşleştirmek anlamına gelir

Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün katıldığı A Haber programında Abdullah Gül’ün Demirtaş’ı aramasını şu sözlerle eleştirmişti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız’ın kendi takdirleri. Ama şunu ifade etmek isterim… Burada taziye evi kim? Taziye kime verilir? İlk günden itibaren şunu söyledim… Burada taziye evi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bütün Türkiye’dir. Hepimiz acıyı yaşadık. Sadece HDP’ye taziye dilemek, orada hayatını kaybeden bütün vatandaşları HDP ile özdeşleştirmek anlamına gelir. Büyük bir acı yaşadık. Türkiye’nin en büyük taziye evi Başbakanlık ofisidir.”

"11. CB Gül, CHP ve HDP ile DİSK ve KESK genel başkanlarına da başsağlığı dilemiştir"

Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün ofisinin resmi Twitter hesabından şu yanıt verildi:

“Abdullah Gül, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı olarak tüm milletimize başsağlığı dilemiştir. 11. CB Gül, Ankara’daki terör saldırısında mensuplarını yitiren CHP ve HDP ile DİSK ve KESK genel başkanlarına da başsağlığı dilemiştir. ”