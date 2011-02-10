-KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL'E ÇAĞRI ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay ve Danıştayda daire ve üye sayılarını artıran yasa tasarısının TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin olarak, ''İmzalarken mutlaka bir kez daha düşünmesini Sayın Cumhurbaşkanı'ndan istiyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığınca düzenlenen katılım töreninde konuştu. Parti Genel Merkezi önünde gençlere hitap eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geleceğinin gençlerde olduğunu söyledi. Zaman zaman hükümetin demokrasiyi tehlikeye sokacak düzenlemeler yaptığını öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Dün gece Parlamentoda kabul edilen yasa, yargının yürütmenin emrine girmesini öngören bir yasadır. Eğer siz bu ülkede demokrasinin kökleşmesini istiyorsanız, özgürlüklerin gerçekten yeşermesini istiyorsanız, baskının gerçekten ortadan kalkmasını istiyorsanız, eğer bu ülkede sade bir yurttaş bile telefonlarının dinlendiğinden endişe duyuyorsa bu yasa bu endişelere sadece katkı verecektir. Bu endişeleri yok etmeyecektir. İmzalarken mutlaka bir kez daha düşünmesini Sayın Cumhurbaşkanı'ndan istiyoruz.''