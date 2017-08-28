Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Siyaseti size altın tabakta ikram etmezler; onu siz alacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı’nın ikinci gününde kadınların ve gençlerin kaldığı çadırları ziyaret etti. Kadınların ve gençlerin siyasete daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu “‘Kenara çekilseler de bize alan yaratsalar’ diye beklemeyin. Alanı siz yaratacaksınız. Birileri size altın tabak için de siyaseti ikram etmez. Siyaseti siz kendiniz alacaksınız ve kazanacaksınız” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP'li Kılıçdaroğlu, kurultayın ikinci gününde 57. Alay için düzenlenen saygı yürüyüşünün ardından kadın ve gençlerin kaldığı çadırları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kadınları ve gençleri siyasete davet etti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bu parti dünyanın en eski ve en köklü partilerinden birisiyse, bunun nedeni gençliğin bu partiye sürekli ilgi göstermesidir. Kuşaktan kuşağa demokrasiyi, bağımsızlığı, özgürlüğü, medya özgürlüğünü benimsemesindendir. Gençlerin ve kadınların daha fazla siyasete ilgi göstermelerini istiyorum. ‘Kenara çekilseler de bize alan yaratsalar’ diye beklemeyin. Alanı siz yaratacaksınız. Birileri size altın tabak için de siyaseti ikram etmez. Siyaseti siz kendiniz alacaksınız ve kazanacaksınız. Odalarınızda oturursanız bu iş olmaz.”

‘Yüzde 49’u genişleteceğiz’

Dün ayrıca Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz koordinasyonunda “Başka Bir Avrupa Mümkün” başlığıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. İngiltere İşçi Partisi Gençlik Kolları Başkanı Caroline Hill, Belçika Sosyalist Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Kasper Vanpoucke ve İtalya Sosyalist Partisi MYK üyesi Elisa Gamberdella’nın katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Yılmaz, “Referandum sürecinde Türkiye’de iki kampanya vardı. Biri, tek bir adamın kampanyası, diğeri ise kolektif bir kampanya. Yüzde 49’u genişleteceğiz. İngiltere İşçi Partisi’nin Momentum isimli grubundan ilham alarak yüzde 49’u büyütmeliyiz. Corbyn, son seçimlerde kişisel karizmasıyla beraber gençliği sandığa ve İşçi Partisi’ne yöneltti. Türkiye’de çok şey değişti, değişmeyen tek şey Erdoğan’ın koltuğunu koruması ve kendisini tek adam olarak ilan etmesi. Bu memleketin yürekli, onurlu, cesur insanları var. 1923 ruhunu 1968’e, 1978’e ve Gezi gençliğine taşıyan bir ruhu temsil ediyoruz. Gençlik siyaseti gerçek bulmadığından dolayı katılmıyor. Tükiye’de gençliğin yüzde 50’sinin bu memlekete dair umudu var. Bu ülkenin ‘Kahrolsun İstidbat Yaşasın Hürriyet’ sloganını defalarca haykıran gençleri var. Yarin yanağından gayri her yerde her şeyde hep beraber diyenlerin kazanabilmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.

‘En güvenilir parti CHP’

Vanpoucke, “Erdoğan rejimi, Atatürk değerlerinin, Kemalizmin ve laikliğin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Türk kadınlarına, Belçikalı kadınların kazandığından 10 yıl önce oy kullanabilme hakkı tanınmıştı. Adalet Yürüyüşü’nde 1 milyondan fazla insanın yürümesi Avrupalıların büyük ilgi göstermesine neden oldu. Türkiye’de olan gelişmeleri kaygıyla takip ediyoruz, bu aynı zamanda Türkiye vatandaşlarının Avrupa’ya entegre olma olasılığını da kapatıyor. AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri düzeltebilmek için güçlü bir CHP’ye ihtiyacımız var, çünkü AB ülkeleri için CHP Türkiye’deki en güvenilir siyasi parti” ifadesini kullandı.

Hill ise Corbyn’in seçim kampanyasından örnekler verdiği konuşmasında, “Bu seçimlerde radikal bir manifesto önerdik. Sosyal medyayı etkili olarak kullandık, 10 milyonu aşkın insana ulaştık” diye konuştu.