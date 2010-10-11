-KILIÇDAROĞLU'NDAN GENÇLERE "SİYASET" ÇAĞRISI ISPARTA (A.A) - 11.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere siyasetle ilgilenmeleri çağrısında bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesinin (SDÜ) 2010-2011 akademik yılı açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, soru sorulursa daha kaliteli bir demokrasinin yakalanacağını ifade ederek, ''Çok güncel sıcak bir örnek vermek isterim. Bugün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri hep birlikte istifa etti. Soru bir, 'Neden istifa ettiler', soru iki, 'yargının kalbi neden durdu bugün' diyen Kılıçdaroğlu, devam etti: ''Demokrasi ise sorgulayacağız ve bu soru çok önemli bir soru. Demokrasi dediğimiz güçler ayrılığı ilkesi, yasama yürütme, yargı. Yani parlamento, hükümet ve yargı. Güçler ayrılığı ilkesini teke indirmek bize bir şey kazandırır mı? Brüksel'e gittiğimde AB yetkilileri ile görüştüm. Onlara şu soruyu da sordum: Sizin ülkenizde anayasa değişikliği olduğu zaman, üniversiteler konuşur mu? Tabii dediler, neden konuşmasın? 'Ama bizim ülkemizde üniversiteler konuşmuyor' dedim. Konuşmayan üniversite üniversite değildir...'' Üniversitelerde hayatın her alanının sorgulandığını, en aykırı fikirlerin orada söylendiğini ve yine en aykırı fikirlerin orada dillendirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, öğrencilere sorgulamaları ve fikirlerini dile getirmelerini öğütledi. -ÜNİVERSİTELERDE MALİ ÖZERKLİK- Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'ın konuşmasına gönderme yapan Kılıçdaroğlu, üniversitelerde bilimsel, mali ve yönetsel özerklik olması fikrine katıldığını dile getirdi. Bu özerkliklerin içerisinde en önemlisinin mali özerklik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Şu soruyu kendinize sormanızı istiyorum: 'Türkiye Cumhuriyeti neden öğrenci yurdu sorununu çözememiştir? Çok mu zordur? Kaynaklarımız mı yoktu?' Hayır. Her şey var. Siyasal irade yok'' ifadelerini kullandı. ''Eğer Türkiye Cumhuriyeti olarak küresel anlamda bir aktör olmak istiyorsak üniversiteleri ayağa kaldırmak ve suskunluklarını bozmak zorundayız'' diyen Kılıçdaroğlu, üniversitelerin özgürlüğünü haykırması gerektiğine işaret etti. -BEYİN GÖÇÜNÜ 'GRİ MADDE İHRACI' OLARAK TANIMLADI- Beyin göçünü, ''gri madde ihracı'' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, gri maddenin, yani beynin, dünyanın stratejik ürünü olduğunu vurgulayarak, bir insanın eğitiminin çok masraflı olduğunu, ''Bu kadar masrafın arkasından ihraç etmemek gerektiğini'' ifade etti. Türkiye'nin temel sorunlarından birisinin kadının eğitimi olduğunu da anlatan CHP lideri, ''Sayın İnan Kıraç, biraz önce eşinden söz ederken boğazı düğümlendi. Hepimiz de o duyguyu paylaştık. Eğer bir toplumun gelişmesini istiyorsanız önce kadınların eğitilmesi lazım'' dedi. Kılıçdaroğlu, 2008'de Dünya Bankası tarafından dünya genelinde yapılan, kadınların iş yaşamındaki ağırlığını ölçen bir araştırmaya da değindi ve Türkiye'de bu oran yüzde 23 iken Cezayir'de yüzde 37, Bahreyn'de yüzde 32, Kuveyt ve Malezya'da yüzde 44 olduğuna işaret etti.