-KILIÇDAROĞLU'NDAN GAZETECİLERE BAŞSAĞLIĞI ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci İbrahim Çeşmecioğlu ile gazeteci yazar Behiç Kılıç'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu bildirdi. Bir mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu, medya dünyasının iki büyük acıyla sarsıldığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle: ''60'dan fazla basın mensubunun cezaevinde olduğu ülkemizde medya dünyası iki büyük acı ile sarsıldı. Gazeteci İbrahim Çeşmecioğlu ile gazeteci yazar Behiç Kılıç'ın yaşamını yitirmesi hepimizi üzdü. Birgün gazetesinin temelinde harcı olan, gazete dağıtımından sorumluluk dahil olmak üzere, muhabir, grafikçi ve editör olarak da görev yapan İbrahim Çeşmecioğlu, sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmalarını sürdürürken yaşamını yitiren bir basın emekçisiydi. Öte yandan meslek hayatı boyunca çok sayıda gazetede yöneticilik ve çeşitli televizyon kanallarında program yapan Behiç Kılıç da Yeniçağ gazetesinin saygın ve seçkin köşe yazarı olarak dik duruşunu sürdürürken aramızdan ayrıldı. Basın dünyasının saygın ve seçkin temsilcileri Çeşmecioğlu ile Kılıç'a rahmet, acılarını, üzüntülerini paylaştığım Çeşmecioğlu ve Kılıç aileleriyle Birgün, Yeniçağ gazetelerinin yöneticilerine, çalışanlarına ve basın dünyasına başsağlığı diliyorum.''