Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci olmak isteyen gence: Hapishanede yerinizi ayırın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir gencin gazeteci olmak istediğini belirtmesi üzerine, "Güzel, hapishanede yerinizi ayırın" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, dün Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'ne ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, burada gençlerle bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, öğrencilere üniversitede okumak istedikleri bölümleri sordu. Bir gencin gazeteci olmak istediğini belirtmesi üzerine de Kılıçdaroğlu, "Güzel, hapishanede yerinizi ayırın" yorumunu yaptı.

Bir gencin siyaset okumak istediğini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Tehlikeli bir alan, ama hepiniz siyasete ilgi gösterin" dedi.

Sohbet sırasında Kılıçdaroğlu ve gençler arasında sık sık gülüşmeler yaşandı.

Müzik bölümü öğrencilerinin mini konserini dinleyen Kılıçdaroğlu kadın öğretmenlere de çiçek verdi.

"Böyle devlet olur mu?"

Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın tutuklanmasına böyle tepki göstermişti: