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Medya

Kılıçdaroğlu’ndan Fatih Tezcan’a dava

"Mahkemede ifadelerim daha ağırdır, öğrenecek"

01 Şubat 2017 20:51

Hükümete yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan, twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine dava açtığını duyurdu.

Daha önce de Atatürk’e haraket ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezası alan Fatih Tezcan, bu defa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na haraket ettiği iddiasıyla davalık olduğunu takipçilerine duyurdu.

Tezcan Twitter’da “Hiç düşündünüz mü? Türkiye’de oturduğu koltuğu sex’e borçlu olan 3 kesim var. Pezevenkler, faişeler ve CHP Genel Başkanı.@kilicdarogluk” yazdığını belirterek bu paylaşım nedeniyle hakkında dava açıldığını aktardı.

Hakaret içerikli tweeti nedeniyle dava açılmasını eleştiren Tezcan, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu twittimden dolayı şahsıma dava açmış. Oysa mahkemede ifadelerim daha ağırdır. Öğrenecek. @kilicdarogluk” yazdı.

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