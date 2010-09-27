-KILIÇDAROĞLU'NDAN ESNAFA DESTEK SÖZÜ ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Siyasi iktidar esnaf ve sanatkar için olumlu hangi yasayı getiriyorsa, bu Genel Kurul'da size söz veriyorum onu destekleyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Rixos Otel'de düzenlenen 18. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sözlerine birkaç düzeltme yaparak başlamak istediğini söyledi. Başbakan düzeyinde TESK'i ilk ziyaret edenin Erdoğan olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel ile Tansu Çiller'in de başbakanlıkları sırasında TESK'e ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'ın ''Anayasa değişikliğiyle Ekonomik Sosyal Konsey'in Anayasa'ya konduğu'' yönündeki sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, konseyin Anayasa'da yer almasından ziyade uygulamaya konmasının önemli olduğunu, 3 ayda bir toplanması gereken Konsey'in 2008 yılından beri toplanamadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''Toplanmayan bir konseyin anayasal kurum olmasının ne faydası var? Hem toplamıyoruz hem diyoruz ki bi onu anayasal kurum haline getirdik. Samimi olacağız. Bir işi yapıyorsak onun gereğini de yapacağız'' görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, karşılıksız para basılmasını engelleyen siyasi iktidarın, Ecevit'in başbakanlık yaptığı hükümet olduğunu ifade ederek, ''Bir şeyi doğru yapmamız, doğru söylememiz lazım. Bir konfederasyonun genel kurulundayız. Bu Genel Kurul'da sizlere bilgi verirken, özellikle siyasilerin, sizi yanıltmaması lazım. Doğru neyse doğruyu söyleyeceğiz. Ama o doğruyu söylerken, geçmişte ne olduysa hepsini kendi hanemize yazarsak, doğru olmaz. Birisi gelir onu da söyler'' diye konuştu. Anayasa'nın 173. maddesinin, devlete esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici önlemler alması görevini verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''bunun gereği yapıldı mı yapılmadı mı?'' diye sordu. Esnafın kredi alabilmesi için getirilen şartları eleştiren Kılıçdaroğlu, sosyal güvenlik alanında ve yeniden yapılandırma konusunda bir takım sorunlar bulunduğunu, bunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de dolar milyarderi sayısının Japonya'dakini geçtiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Bu, birileri krizi fırsata çevirdi, birileri de bedel ödedi anlamına geliyor'' değerlendirmesinde bulundu. Büyük alışveriş merkezlerinin, esnafın önündeki en büyük risk olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bu merkezlerle ilgili yasanın bir an önce parlamentoya gelmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, var olan ekonomi politikasının esnafı yok etme üzerine inşa edildiğini ileri sürdü. Başbakan Erdoğan'ın bakkallara yönelik ''birleşin, marketleşin'' çağrısını hatırlatan Kılıçdaroğlu, salondakilere ''Aranızda birleşip süpermarket kuran var mı'' diye sordu. ''Yok'' yanıtı gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''O zaman bu öneri doğru bir öneri değil, hayattan kopuk bir öneri'' diye konuştu.