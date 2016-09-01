Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Adli Yıl' sitemine cevap: Tam bir yüzkarası toplantıdır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl açılış törenine katılmamasını eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Külliye milletin mekânıdır. Burada tören yapılması yargının bağımsızlığına gölge düşürmez, güçlendirir. Yenikapı ruhuna uygun davranılmalıydı" diyen Erdoğan'a, "Milletin evi diyorsunuz, ama milletin o Saray'ın ne kadara mal edildiğinden haberi yok" karşılığını verdi. "Davaları hızlandırın, diyerek yargıya talimat veriyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Tam bir yüzkarası toplantıdır" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burası da millete ait bir mekan. Bana ait değil ki. Cumhurbaşkanlığı da, TBMM de millete aittir. Ama milletlerin, devletlerin gelenekleri vardır. Cumhurbaşkanlığı’nı TBMM’ye getiremezsiniz. Cumhurbaşkanlığı adliyede toplanır mı, Bakanlar Kurulu TBMM’de toplanır mı?

Milletin mekanı diyorsunuz ama millet kaça mal olduğunu bilmiyor. Orada yargıyı topluyorsunuz. Yargı bağımsızlığı diye bir kural vardır. ABD Başkanı salona girdiğinde yargı ayağa kalkıp alkışlamaz. Bizde hep beraber alkışlıyor. Ne demek bu, yargı yürütmenin emrinde demektir. Dünyanın her yerinde hakim salona girdiğinde herkes ayağa kalkar. Herkesin bir yeri vardır. Ben ayağa kalkarım. Ama hakimler bürokrat değildir. Bu çerçevede bakmak gerek.

Adli Yıl’ı açıyorsunuz, bir de kalkıp konuşma yapıyorsunuz. Siyasi bir konuşma. Ne demek bu, “Sevgili hakimler, siz bu yönde karar verin.” Tam bir yüzkarası bu toplantı. Ben yemin ettim. Namusum üzerine yemin ettim.

Davaları hızlandırın diyor, yargıya talimat veriyor. Bir de diyorlar ki “Demokratik bir ülkeyiz.” Bunun neresinde demokrasi var? Herkesin Yenikapı ruhuna saygı duyması lazım. Birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var mı, var. Ama devletin kurumlarını hiç kimse kendi arka bahçesi haline getirmemeli. Devletin kurumlarını arka bahçenize dönüştürürseniz Türkiye’de birliği beraberliği sağlayamazsınız. Başta yargıya, kendi görevinizi biliniz. Adaleti başkalarına teslim etmeyiniz. Adalet çok soylu bir kavramdır. Mülkün, devletin temelidir. Adalet bir kutup yıldızı gibidir, sabit yerinde durur, bütün kainat onun etrafında döner. Bütün cumhurbaşkanları, genel başkanlar, STK’lar, vatandaşlar, kainat o adaletin etrafında döner.

Adalete gölge düşürdüğünüz andan itibaren devleti devlet olmaktan çıkarırsınız. Anayasada da “Kimse yargıya talimat veremezsiniz” diyor. Giriyorsunuz, herkes ayağa kalkıyor, konuşma yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu anayasa ve hukukun ayaklar altına alınmasıdır.

Bu adaleti aşağılamak demektir, yargıyı aşağılamak demektir. Böyle bir şey olamaz. Barolar Birliği Başkanı konuşur, Yargıtay Başkanı konuşur. İlk kez bütün gelenekleri bir kenara attık. Elbette milletin yeri. Kimse itiraz etmiyor ki ona. Milletin yeri diye meydanda toplansınlar. Teşekkür ederim."