Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yüreğin yetiyorsa o konuşmayı Rize'de yap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız." sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, adam gibi adamsan git bu konuşmayı Rize'de yap" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız." sözlerini değerlendirdi.



Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, adam gibi adamsan git bu konuşmayı Rize'de yap." ifadelerini kullandı.



Kafatası milliyetçiliğine ve ırkçılığa karşı olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Irkçılık üzerinden siyaset insanlığa ihanettir. İnsanoğlu bu siyaset nedeni ile milyonlarca hayatı kaybetmiştir. Hitler oradadır, tarih de oradadır. Din üzerinden siyaset doğru değildir. İnanç üzerinden siyaset doğru değildir. Kimin dindar olup olmadığını kimsenin bilecek hali de yoktur. Kimsenin elinde öyle bir terazi de yoktur. Milliyetçilik, yurtseverliktir. Kendi ülkesinin çıkarlarını korumaktır. Çağdaş milliyetçilikten biz bunu anlıyoruz. Onun için bunun adına Atatürk milliyetçiliği diyoruz. Kafatasçılığına karşıyız. Bunu söylersen eyvallah. Ama cümleye bakın. Kimsin sen? Bu yetkiyi sana kim verdi? Bir Başbakan'ın ağzından çıkanı kulaklarının duyması lazım. Diyeceksiniz ki, bu adam için demişlerdi; 'bu adamı kullanın, deliğe süpürmeyin.' Kullanılan adamdan yurtsever olur mu, milliyetçi olur mu? Milliyetçilik etnik kimlik ayrımı yapmadan 75 milyon yurttaşa aynı gözle bakmaktır. Bir milletin vefa refleksidir milliyetçilik. Siz nasıl böyle bir laf edersiniz. Milliyetçilik nedir bilmez, halk nedir bilmez. Millet ile halk arasındaki farkı bilmez. Ama şansımıza bu ülkede başbakanlık yapıyor. Çağrımı yineliyorum. Bu cümleyi git, Rize'de konuş bakalım. Söyleyebiliyor musun, söyleyemiyor musun?"

şeklinde konuştu.

