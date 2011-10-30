Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yolsuzluk' mektubu

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla, Başbakanı yolsuzluklar konusunda 'Haya edip ses vermeye' çağırdı.







Kılıçdaroğlu, "örnek olması dileğiyle" CHP'li eski bir belediye başkanı hakkında CHP tarafından yapılan suç duyurusunu da mektubuna iliştirerek, "Siz CHP’ye çamur atmak için eski defterleri karıştırırken, biz çoktan ses vermiş, tam 34 ay önce, CHP Genel Sekreteri’nin imzasıyla 23. 12. 2008 tarih ve 2008/4934 sayılı yazımızı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş, suç duyurusunda bulunmuştuk" dedi.



Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’a kurye ile bir mektup gönderdi. Mektubunda Başbakanın 17 Ekim tarihinde Kızılcahamam’da yaptığı “İsim vermeyeceğim, biri çıkmış siyasetin kirlendiğinden söz ediyor. Biraz haya eden insan bütün Türkiye’nin duyduğu, kendi partisinin belediye başkanının ifadesiyle, ses kasetlerini hep beraber dinledik. ‘Yamyamları doyuramıyorum’ diyen kendi belediye başkanının itirafını da duyar da ses verir” sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Haklısınız, yolsuzluk olunca insan gerçekten de haya eder, ses verir. Peki siz neden haya edip, ses vermiyorsunuz” diye sordu.



Başbakan’a seslenerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkındaki rüşvet trafiğini çok somut olarak ortaya koyan defteri kendisine gönderdiğini, o defterde, kimden ne kadar rüşvet alındığı, rüşvetin kime verildiği, nasıl paylaştırıldığının kuruşu kuruşuna kayıtlı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Siz ne yaptınız? Bunun altında imza yok diyerek sümenaltı ettiniz. Ben o defteri siz rafa kaldırın, kasaya kilitleyip suçun üstünü örtün diye göndermedim. Başbakan olduğunuzu hatırlayıp, ar ve haya edip sorumluluğunuzu yerine getirin diye gönderdim. Ama siz, rüşvet defterinin altında imza yok diye Kayseri Belediyesi’nde dönen yolsuzlukların üzerini örttünüz. Defterdeki rüşvet akışıyla ilgili iddiaları incelemesi için bir müfettiş bile görevlendirmediniz” dedi.



Kılıçdaroğlu, Başbakanın Elazığ Belediyesi ile ilgili olarak ‘namuslu, vicdanlı’ bir AKP’linin yaptığı yolsuzluk ihbarını da sümenaltı ettiğini ifade ederek, “Yani, her iki olayda da hayalı davranmadınız. Üstelik CHP’yi AKP zannederek çamur attınız” dedi.



Başbakan’a “Şunu çok iyi biliniz ki CHP, AKP değildir” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



“Biz nerede yolsuzluk, hukuksuzluk, usulsüzlük varsa, kararlılıkla üzerine giden bir partiyiz. Siz CHP’ye çamur atmak için eski defterleri karıştırırken, biz çoktan ses vermiş, tam 34 ay önce, CHP Genel Sekreteri’nin imzasıyla 23. 12. 2008 tarih ve 2008/4934 sayılı yazımızı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş, suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu da gösteriyor ki, CHP AKP değildir. Toz, kir, pislik kabul etmez. Hayalı davranır. Sizin de hayalı davranarak, elinizdeki yolsuzluk bilgi ve belgeleriyle rüşvet defterini yargıya teslim etmenizi öneriyorum. Bu arada, size örnek olması dileğiyle, CHP’nin Genel Sekreteri Sayın Önder Sav’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu metnini de gönderiyorum.”





